Belofte Henri Vandenabeele ruilt Lotto U23 voor Team Sunweb om er in 2022 profdebuut te maken: “Benoot is super positief over manier van werken”

Deze transfer lekte een maand geleden uit en werd nu geofficialiseerd. Henri Vandenabeele, tweede in de Baby Giro na het Britse toptalent Tom Pidcock en tweede in de Tour de l’Isard na ploegmaat Xandres Vervloesem, stond enkele weken geleden voor een moeilijke keuze.

Niet te rap beslist

Zowel van Lotto-Soudal als Team Sunweb kreeg Vandenabeele het voorstel nog een jaar belofte te blijven en daarna door te stoten naar de WorldTourploeg. “Ik denk dat ik alles goed heb afgewogen, ik besliste niet te rap en had van bij het begin het beste gevoel bij Team Sunweb”, verklaart Vandenabeele. “Voor ik de knoop doorhakte, heb ik met veel mensen gesproken. Onder meer met Tiesj Benoot, generatiegenoot van mijn broer Emill en goeie vriend van hem. Ik belde Tiesj. Hij kan best oordelen, want hij heeft een verleden bij Lotto-Soudal en rijdt nu voor Team Sunweb. Tiesj is super positief over Sunweb en zeker niet negatief over Lotto-Soudal. Hij vindt dat ik beter de stap nu zet omdat ik in de schoot van het Development Team de werking van de ploeg zal leren kennen. Zodat de schok minder groot is op het moment dat ik prof word.”

Voor alles iemand

Team Sunweb staat voor structuur. De werking is strikt, de renners worden minuut per minuut opgevolgd, na elke training vullen ze een vragenlijst in over hun gevoel. “Ik heb al gezien dat de werking op en top professioneel is”, gaat Vandenabeele voort. “Vorige week kregen we via Zoom iedereen die met de werking te maken heeft, te zien en te horen. Het ging over trainingen, over de logistiek, het materiaal, bikefitting, noem maar op. Voor alles heeft mijn nieuw team iemand. Zot dat te ontdekken.”

“Of we in januari of februari op stage gaan ligt nog niet vast. Gezien de coronacrisis is het moeilijk plannen. Volgende week trek ik met Aaron Stockx en Laurens Maes alvast naar Calpe. Ik vermoed dat Luik-Bastenaken-Luik voor beloften mijn eerste belangrijke afspraak van 2021 wordt. Eind maart rijd ik wellicht de Italiaanse rittenkoers Coppi & Bartali”, besluit Vandenabeele. “In die periode wil ik goed zijn, want ik ga proberen een selectie voor de Ronde van Vlaanderen voor beloften te versieren.”