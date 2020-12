Belofte Emile Esquelin verdedigt al zestien jaar de kleuren van ongeslagen leider Gantoise: “Sterke spelers in elke linie”

HockeyDe 21-jarige Emile Esquelin uit Wetteren is één van de beloften die het mooie weer maakt bij competitieleider Gantoise. Bij de nationale ploegen valt Esquelin momenteel wat tussen wal en schip: net te oud om nog aan te treden bij de Young Red Lions en net te pril om nu al tot de Red Lions te behoren. In ieder geval: zijn hockeytoekomst oogt mooi.

Als we spreken van een Gantoise-product is Emile Esquelin alleszins een sprekend voorbeeld. Op vijfjarige leeftijd zette hij zijn eerste hockeystappen bij Gantoise en zestien jaar later verdedigt hij er nog fier de clubkleuren. “Ja, intussen ken ik het huis wel”, lacht Esquelin. “Van de huidige kern denk ik dat alleen Thibault Deplus een soortgelijk parkoers volgde. Hij is wel een goed jaar jonger.”

Nog ongeslagen

Intussen stoomt Gantoise in volle vaart door de eerste ronde van de competitie. Als enige ploeg verloren de jongens van coach Pascal Kina in de Eredivisie nog geen wedstrijd. “Bij de start van het seizoen was het wel de verwachting dat we mee aan de top gingen spelen”, zegt Esquelin. “Ook in de stopgezette competitie van vorig seizoen deden we het uitstekend. Dat het op deze manier zou lopen, overtreft wel een beetje mijn verwachtingen. De kracht van ons team ? We beschikken gewoon over een super ploeg, in elke linie staan er sterke spelers. Intussen kan ik van al die toppers leren. Als spits kijk ik wel op naar Blaise Rogeau en de vlotte manier waarop hij afwerkt.”

Scoren tegen topteams

Esquelin scoorde al drie keer dit seizoen. Het waren geen onbelangrijke doelpunten. Tegen Racing lukte hij de winnende treffer en ook tegen topploegen Watducks en Dragons stond hij aan het kanon. “Scoren is altijd leuk, maar nog nét iets leuker tegen die topploegen dan bijvoorbeeld tegen Namen of Old Club”, lacht Esquelin.

In de voorlaatste match van de eerste ronde ontvangt Gantoise zondag op eigen terrein Beerschot. “En dan zal ik als aanvaller oog in oog staan met de Beerschot-verdedigers Moritz Fürste en Arthur De Sloover”, blikt Esquelin vooruit. “Die jongens zijn wereldtop en dat wordt alweer een mooie ervaring. Het is niet omdat we competitieleider zijn en al een plaats in de play-offs beet hebben, dat we er de riem afgooien. Punten pakken blijft belangrijk.”

Eerste ervaring bij Red Lions

Als jongere doorliep Esquelin zowat alle nationale jeugdteams. Het EK U21 in 2019 in Valencia was zijn laatste grote afspraak. Voor de Junior World Cup U21 van volgend jaar in India is hij net te oud. “Het is inderdaad jammer dat ik zo’n mooi toernooi niet kan beleven”, vertelt Esquelin. “Het blijft vanzelfsprekend mijn droom om ooit voor de Red Lions te spelen. Eind vorig jaar mocht ik met de Lions als eens aantreden in een testmatch tegen India en begin dit jaar maakte ik met de ‘Tokio&Beyond-groep’ de stage in Australië mee. Een geweldige belevenis en tegelijk mooie stapjes in mijn evolutie. Nu wachten tot na de Spelen van Tokio 2021. Dan dienen er zich misschien nieuwe kansen aan.”