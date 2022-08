Belisia zoekt nieuwe doelman na blessure van titularis Leo Cascio: “Mijn herstel zal allicht een drietal maanden duren”

Bij de trainersstaf werd er al meteen werk gemaakt van het invullen van deze onverwachte vacature. Afgelopen zondag nam de 20-jarige Jente Jans tussen het doelhout plaats en kwam keepertrainer Tom Grootaers als invaller op de bank. “Dit was even de snelle oplossing met de bekerwedstrijd op Evere in het vooruitzicht”, aldus T2 Jan Schoefs. “Een club als Belisia moet evenwel altijd open staan voor opportuniteiten, die binnen het budget passen. Het mag duidelijk zijn dat wij alle vertrouwen in de kwaliteiten van een jongen als Jente Jans hebben. Van de andere kant mogen we er ook niet blind voor zijn, dat hij op dit niveau nog nooit heeft gespeeld. Een jongen als Jente moet je op een rustige manier kunnen brengen en niet direct met een grote verantwoordelijkheid opzadelen. Bovendien moet je ook nog altijd een alternatief achter de hand hebben, want het ligt niet in onze bedoeling om Grootaers weer als speler op te diepen”, blikt Schoefs vooruit. In het oefenduel tegen Schoonbeek-Beverst mocht alvast de pas 25 jaar geworden Senegalees Khadim Ndiaye zijn mogelijk nieuwe trainers proberen te overtuigen. Of hij daadwerkelijk de witte merel wordt, was na afloop nog geen uitgemaakte zaak.