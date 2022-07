Belgische zeges op eerste internationaal toernooi van Koksijde

Met vooral de medewerking van het gemeentebestuur van Koksijde en enkele sponsors werd op het Kokijdse theaterplein - in de volksmond gekend als de ‘put’ - een padelterrein aangelegd zodat iedere padelfanaat maar ook elke toevallige passant optimaal kon genieten van dit padelevenement. Een week lang stonden allerlei padelactiviteiten op de rol en vanaf donderdag werd voor het eerst een internationaal padeltoernooi georganiseerd. Deelnemers kwamen onder meer uit Argentinë, Spanje, Italië, Nederland en zelfs Qatar. Hoewel dit toernooi nog maar aan zijn eerste editie toe was, kon er nu al gewag gemaakt worden van een heus succes. De druk bijgewoonde finales waren het sprekend bewijs dat de padelsport in West-Vlaanderen en in ons land verder crescendo gaat.

Belgische kampioenen winnen finale

Op zondag werden de finales betwist. De eindstrijd bij de vrouwen stond op zondagvoormiddag gepland en An-Sofie Mestach, ex-Belgische topper in het tennis, won aan de zijde van Helena Wyckaert de eindstrijd van Michelle Van Mol en Evelyne Dom. Bij de mannen was de bezetting bijzonder internationaal getint en kregen de toeschouwers heel wat wedstrijden van een heel hoog niveau voorgeschoteld. Inkom was overigens de gehele week volledig gratis zodat het een heus padelfestijn werd. Ook de finale bij de mannen was van een bijzonder hoog niveau. Clément Geens en Jérôme Peeters, die zich begin juni tot Belgische padelkampioenen kroonden, haalden de finale en kregen met het duo Denny Cattaneo en Riccardo Sinocropi de Italiaanse kampioenen tegenover zich. Het werd een prangende tweestrijd, want beide teams waren sterk aan elkaar gewaagd. Finaal trokken de Belgische kampioenen het laken naar zich toe na een boeiende tweesetter, afgerond met een 7-5, 7-6-eindscore. De organisatoren waren alvast super in hun nopjes met deze eerste editie en hopen volgend jaar met een nog een mooiere affiche te kunnen uitpakken.