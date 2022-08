Belgische speelsters blijven scoren in Duffel: met drie op zoek naar een eerste finale op een proftoernooi

tennisEr komt geen einde aan het Belgische feestje op het 15.000 dollar-toernooi van TC De Pollepel in Duffel. Zeer overtuigend schakelden Vicky Van de Peer en Axana Mareen in kwartfinale de toernooifavorieten uit. Ook de Limburgse Hanne Vandewinkel plaatste zich voor de laatste vier. Zaterdag gaat het Belgische trio op zoek naar een allereerste finale op een proftoernooi.

Het opzet van een proftoernooi in eigen land is uiteraard om plaatselijke speelsters aan WTA-punten te helpen. In Duffel hebben de Belgische speelsters die boodschap helemaal begrepen. Met vier stonden ze vrijdag in kwartfinale, met drie plaatsten ze zich voor de halve eindstrijd.

De 22-jarige Antwerpse Axana Mareen speelde in 2015 haar eerste proftoernooi. Ze nam de laatste jaren meer en meer afscheid van dat ITF-circuit en concentreerde zich voornamelijk, met succes, op de Belgian Circuit-toernooien. Vorige week nam Mareen in Koksijde de draad weer op. Vanuit de kwalificaties stootte ze door tot de tweede ronde en zaterdag mag ze in Duffel zowaar proeven van een halve finale. Tennissen zonder druk loont duidelijk voor Mareen. In kwartfinale liet ze de als tweede geplaatste Japanse Miharu Imanishi (WTA 693) kansloos: 6-3, 6-2. Er staat zondag sowieso een Belgische speelster in de finale in Duffel, want Mareen neemt het nu op tegen de 18-jarige Hanne Vandewinkel (WTA 969). De Limburgse ontdeed zich in kwartfinale knap met 7-6, 6-3 van de Italiaanse Giulia Crescenzi (WTA 772).

In ieder geval: voor Mareen of Vandewinkel wordt het zondag een eerste finale op het profcircuit. Mareen geraakte één keer in een halve finale, in 2017 in Knokke, en Vandewinkel doet morgen voor de vierde keer een poging om een eindstrijd te halen. Eerder speelde ze twee halve finales in Monastir en één in Antalya.

Van de Peer: ijzersterk

Derde Belgische halve finaliste is Vicky Van de Peer (WTA 924). De 21-jarige Van de Peer geniet in Duffel van heel wat plaatselijke steun, want TC De Pollepel vormt één van haar vaste trainingslocaties. Van de Peer liet dit jaar al heel wat uitstekende resultaten op het profcircuit optekenen en bloeit in Duffel nu helemaal open. Na overwinningen tegen de Vlaamse beloften Amelia Waligora en Tilwith di Girolami, rekende ze nu ook af met de als eerste geplaatste Britse Matilde Mutavdzic, die 382ste staat op de wereldranglijst. Met 6-1, 6-1 nog wel. Net als Vandewinkel staat Van de Peer voor de vierde keer bij de laatste vier op een 15.000 dollar-toernooi. Eerder deed ze dat dit jaar in Antalya, Casablanca en het Finse Savitaipale. Om voor het eerst tot een finale door te stoten moet ze nu voorbij de Franse Lea Tholey (WTA 1304) geraken. Met een 6-2, 4-6, 6-0-overwinning tegen Amélie Van Impe zorgde Tholey er voor dat zaterdag de halve finales in Duffel niet voor honderd procent Belgisch gekleurd zijn.

Lees ook: meer tennis