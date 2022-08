Belgische kampioenen beachvolleybal Ruysschaert-Van den Broeck: “Wie had dat gedacht?”

Ongeloof overheerst

“We concentreerden ons vooral op de acties in het zand”, verklaarden de kersverse kampioenen in het beachvolleybal. “We hadden afgesproken om niet naar het scorebord te kijken. Dat zou toch alleen maar voor stress gezorgd hebben. We wilden vooral een goede wedstrijd spelen tegen het sterke duo Van den Vonder-Cools. We hadden het hen al twee keer moeilijk gemaakt tijdens vorige confrontaties. In Waregem speelden we reeds de finale tegen hen en in Ieper konden we zelfs een matchbal afdwingen. Er waren dus mogelijkheden. We moesten gewoon de kansen grijpen, wanneer het mogelijk was.”