Belgische baseball- en softballcompetities dit weekend van start met twee primeurs: “Door succes nood aan extra accommodatie en sponsoring”

“Het is een absoluut record”, laat federatievoorzitter René Laforce weten. “In drie jeugdreeksen noteren we 63 teams, liefst 50 baseballteams in vier divisies en een recordaantal van 54 teams in de softballreeksen. Vooral Softball Ladies Fast Pitch en Slow Pitch zijn heel gegeerd.”

Speelgelegenheid

“Keerzijde van dat succes is dat het voor de competitiemanagers een enorme uitdaging is om bij deze recordaantallen iedereen voldoende speelgelegenheid te geven in het weekend. We zijn gelimiteerd door het beperkte aantal beschikbare baseball- en softballvelden in België. Extra veldcapaciteit bij bestaande clubs of gemeenten is meer dan welkom, maar ook nieuwe locaties en/of clubs kunnen de activiteiten helpen spreiden in de toekomst. Een andere oplossing op korte termijn is het vinden en aantrekken van sponsors die er bijvoorbeeld mee voor kunnen zorgen dat er ’s avonds langer doorgespeeld kan worden.”