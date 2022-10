Belgisch kampioen Yordi Corsus de sterkste in Meulebeke: “Deze winter Wereldbekermanche winnen of andere trui pakken”

Zoals gebruikelijk in de Berencross wordt de start gegeven op de atletiekpiste rond het voetbalveld van Meulebeke. Corsus verliet als vijfde die piste, maar ging al snel naar de leiding. “Dat was de bedoeling”, vertelde de tweedejaars uit Wiekevorst. “Als je alleen rijdt kan je je eigen lijnen zoeken, kan je je eigen tempo aanhouden. Inderdaad, mijn leidersplaats is nooit in gevaar gekomen.”

De nationale kampioen begon met vijf seconden voorsprong op Guus Van Den Eijnden aan de tweede van zes ronden. Even verder volgde een groep van zeven renners. Daaruit konden Viktor Vandenberghe, ploegmaat van Corsus, en de Nederlander Remijn zich losrukken. Net voor halfweg kwam Vandenberghe bij Van Den Eijnden, maar de West-Vlaming kreeg af te rekenen met materiaalpech. “Mijn ketting liep vast”, zuchtte de kerel uit Vichte die aan de achtervolging begon, maar als vierde naast het podium viel.

Vierde overwinning

De zege van Corsus kwam niet in gevaar. Achter hem kwam Remijn bij Van Den Eijnden die in de laatste hectometers toch de betere was van de pion van Acrog-Tormans. “Mijn vierde zege en m’n tweede in een UCI-cross”, ging Yordi Corsus verder. “Inderdaad, een hele goeie start, veel beter kan niet.”

Voor Corsus is het uitkijken naar de confrontaties met andere buitenlanders. De eerste wordt de Wereldbeker in het Tsjechische Tabor op 23 oktober. Twee weken later staat het Europees kampioenschap in Namen op de kalender.

“Eerste ambitie dit seizoen is mijn driekleur verlengen”, aldus Corsus. “In de Wereldbeker een manche proberen winnen is een andere ambitie. Of een andere trui proberen pakken, dat mag uiteraard ook. Vorige winter heb ik een ernstige stap voorwaarts gezet, denk dat ik ook nu een stap vooruit zette. Met deze conditie moet ik de confrontatie met de buitenlanders aankunnen. Het EK in Namen is een doel. Dat is een technisch parcours, maar het zal er ook vettig liggen, vermoed ik. Wat me moet liggen.”