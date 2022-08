Belgisch kampioen Jef Vandorpe stopt als professioneel rolstoeltennisser: “Tijd voor een leven als voltijds student”

“Nee, ik zou in de toekomst graag nog mijn bijdrage willen leveren tot de verdere ontwikkeling van het rolstoeltennis, hetzij als ambassadeur of wie weet op termijn als coach”, klinkt het. “Op dat vlak ligt alles nog een beetje open, ook omdat ik nog niet de tijd genomen heb om daar echt bij stil te staan. Ik denk er al wel langere tijd over na om te stoppen met competitie op het profcircuit, maar het is pas onlangs dat ik de knoop definitief doorgehakt heb. Dat deze beslissing als een grote verrassing komt? Dat heb ik de voorbije dagen wel vaker gehoord (lachje). Voor mijn directe omgeving is dat natuurlijk iets minder het geval, omdat de motivatie al een tijdje weggeëbd was. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen om iedere dag in functie van het rolstoeltennis te leven en er alles voor te doen en te laten. Pas op, de combinatie met mijn studies was in de praktijk eigenlijk perfect haalbaar. Het is meer de intrinsieke goesting die er niet meer is om er het maximale uit te halen en dan moet je eerlijk durven zijn. In de eerste plaats tegenover jezelf en ook tegenover iedereen die me de voorbije jaren zo hard gesteund heeft.”