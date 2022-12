België zevende op EK mixed relays: “Blijf met een heel raar gevoel achter”

VeldlopenHet Belgisch mixed relays team, bestaande uit Ruben Verheyden, Mariska Parewyck, Stijn Baeten en Vanessa Scaunet, is er niet in geslaagde de hoge verwachtingen op het EK veldlopen in te lossen. Op een loodzwaar parcours streed het viertal voor wat het waard was, maar uiteindelijk werd de zevende plaats hun deel. “Dit was niet waarvoor we gekomen zijn”, aldus Baeten.

Vorig jaar schitterde de Belgische ploeg nog door brons te pakken in Dublin en het was realistisch om te denken dat ze ook deze keer met een medaille naar huis konden keren. Het team was immers nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Enkel Elise Vanderelst werd vervangen door Mariska Parewyck, maar dat hoefde niet noodzakelijk een verzwakking te zijn. Het viertal presteerde zeker op niveau en niemand heeft zich echt iets te verwijten, maar toch overheerste de ontgoocheling “We wisten dat het niveau van een achttal landen heel dicht bij elkaar lag”, zegt Baeten. “We hadden Italië als grote favoriet aangeduid, maar daarachter was alles mogelijk. Dat bleek ook, want het verschil tussen plaats twee en zeven was niet echt groot. Het zat hem in de details en misschien misten wij deze keer een beetje de vorm van de dag.”

“Ik blijf een beetje met een vreemd gevoel achter”, pikt Vanessa Scaunet in. “Ik was verbaasd over hoe snel de anderen liepen. Ik weet niet goed wat ik ervan moet denken. Ik heb het gevoel dat ik alles gegeven heb, maar toch liepen de anderen gewoon weg van mij.”

Parcours

“Ikzelf vond het heel moeilijk om een inspanning van vijf minuten goed in te delen op dit parcours. Trouwens, naar mijn mening was dit parcours een beetje EK- onwaardig. Op die helling kon je echt niet normaal lopen en bij die verraderlijke afdaling lukte dat ook niet. De organisatie maakte met dit parcours duidelijk dat de spektakelwaarde belangrijker was dan het sportieve aspect. Maar goed, het is wat het is. Volgend jaar zullen we in Brussel eens tonen aan Europa hoe een echt veldloopparcours eruit ziet”, besluit hij.

