België finisht zevende op EK mixed relays: “Dit is niet waarvoor we gekomen zijn”

VeldlopenHet Belgisch mixed relays team, bestaande uit Ruben Verheyden, Mariska Parewyck, Stijn Baeten en Vanessa Scaunet, was met hoge verwachtingen afgezakt naar het Italiaanse Turijn. Vorig jaar haalde het team brons in Dublin en het was realistisch om opnieuw medailleambities te koesteren. Op een loodzwaar parcours streed het viertal voor wat het waard was, maar het werd uiteindelijk een zevende plaats. “Het was heel moeilijk om je wedstrijd correct in te delen”, aldus Verheyden.

Ontgoochelde gezichten na afloop van de mixed relays, maar tegelijk had niemand zich echt iets te verwijten. Het verschil tussen de eerste zeven ploegen was niet zo groot en het zat hem allicht in kleine details en de vorm van de dag. “We blijven met een vreemd gevoel achter”, aldus startloper Ruben Verheyden. “We waren voor veel meer dan een zevende plaats naar hier gekomen. Ik vond het vooral heel moeilijk om op dit parcours je wedstrijd in te delen. Toen ik bovenkwam bij het kasteel, dan had ik het gevoel dat ik nog heel veel over had. Ik wou dan in de afdaling knallen, maar daar moest je dan zodanig opletten om niet ten val te komen, dat dit ook niet lukte. Mocht ik mijn wedstrijd opnieuw lopen, dan was ik veel sneller gestart.”

Mariska Parewyck

Toch lanceerde hij clubgenote Mariska Parewyck knap in tweede positie voor haar ronde in het La Mandria Park. “Ik ben vrij snel gestart, maar toch kwamen al snel een viertal atleten bij me aansluiten. ik heb geprobeerd om het groepje te volgen, maar ik kreeg het heel lastig op de helling. Uiteindelijk slaagde ik er in de afdaling toch in om mijn vijfde plaats te behouden. Ik heb alles gegeven, maar dit parcours was echt ontzettend zwaar.”

Na Mariska mocht Stijn Baeten het veld in en het kon nog steeds alle kanten uit. De top drie was lichtjes afgescheiden, maar daarachter zat het allemaal heel dicht bij elkaar. Baeten liep een meer dan degelijke koers en gaf het armbandje als zevende door aan slotloopster Vanessa Scaunet. Ze bleef lang in running voor de vierde plaats, maar uiteindelijk finishte ze als zevende.

Spektakelwaarde

“Voor de neutrale toeschouwer was dit allicht een mooie wedstrijd”, gaat Verheyden verder. “Ikzelf had zo een beetje het gevoel dat dit parcours vooral gemaakt was omwille van de spektakelwaarde en niet zozeer vanuit sportief oogpunt. Op de helling kon je amper lopen en toen we uit het kasteel kwamen, moesten we een bocht van negentig graden maken. De afdaling die erna volgde, was ook levensgevaarlijk. Maar goed, hopelijk krijgen we volgend jaar voor eigen publiek de kans om te bewijzen dat echt wel kunnen meestrijden voor de medailles.”