Belgian Junior Circuit op Tennisdel Genk: Streltsova en Olaerts zorgen voor plaatselijke titels

Alleen de jongeren tot en met dertien jaar mogen in deze coronatijden indoor aan de slag en tijdens de doorgaans drukke kerstperiode was deze keer enkel op de banen van Tennisdel Genk competitietennis te beleven. Naast reeksen om de Ethias Tour leidde referee Greet Smolders er ook een Belgian Junior Circuit-toernooi in goede banen. “We waren zeer goed voorbereid om dit toernooi helemaal coronaproof te organiseren”, zegt Greet Smolders. “Per deelnemer was er slechts één coach of ouder toegelaten. Dat leidt in het clubhuis uiteraard niet tot heel gezellige toestanden, maar de jongeren waren wél enthousiast dat ze zich op het terrein mochten uitleven. De bezetting was dan ook uitstekend. Niet alleen voor het Belgian Junior Circuit-toernooi, maar ook voor de reeksen om de Ethias Tour kwamen de deelnemers uit alle mogelijke windstreken.”

Peeters en Olaerts bij de 9-jarigen

Het Belgian Junior Circuit-toernooi, dat de beste jeugdspelers van het land verzamelt, was reeds het tweede van het nieuwe seizoen. Tijdens de eerste week van de kerstvakantie vielen de eerste punten op het toernooi van het Waals-Brabantse Argayon te sprokkelen. Bij de 9-jarigen wonnen op Tennisdel twee Limburgse jeugdspelers. Mats Peeters triomfeerde bij de jongens, nadat hij zijn opponent Rowen Moreau bij 4-2 en 2-0 zag opgeven. Een mooie toernooizege voor de speler van de Kim Clijsters Club want vorige week op Argayon sneuvelde hij nog in kwartfinale. Bij de meisjes werd het met Mijs Olaerts tegen de Waalse Artemis Anastasiadis net dezelfde finale als op Argayon. Het was Olaerts die op eigen club met 4-1, 4-3 mocht juichen en haar tweede titel op rij vierde. Vorige week versloeg ze Anastasiadis met 4-1, 3-4, 4-1.

Meisjes 11: Streltsova en Janssen domineren

Sofia Streltsova zorgde bij de meisjes 11 voor een tweede Tennisdel Genk-titel. Streltsova overleefde twee tiebreaks tegen AFT-speelster Finya Fohnen: 4-3, 4-3. Later op de dag speelde Streltsova ook nog de finale in de Ethias Tour tegen Farah Janssen (TC Diest), maar die wedstrijd verloor ze met 4-1, 4-0. Het was reeds de vierde keer in twee weken tijd dat Streltsova en Janssen de degens kruisten. Vorige week won Janssen in de halve finale in Argayon met 4-2, 4-3, maar op het toernooi van het Belgian Junior Circuit in Genk greep Streltsova – ook in halve finale – met 4-3, 2-4, 4-1 revanche. Nog vorige week was Janssen aan het feest in de halve finale op Excelsior Hasselt: 1-4, 4-0, 4-3.