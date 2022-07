Belgian Falcons (4x100m) houden geslaagde laatste test voor EK

De 4x100m-mannen voelden de druk op bijltjesdag. Maar Robin Vanderbemden, Ward Merckx, Simon Verherstraeten en Kobe Vleminckx deden wat ze moesten doen. Ze knalden naar een beste seizoensprestatie met 39.25. “We hebben alles op alles gezet”, vertelt 4x100m-coach Lieve Van Mechelen. “De Ieren hadden ons nog van plaats 15 naar plaats 16 verdrongen. Dankzij die 39.25, een beste seizoensprestatie, stegen we naar plek 14. Het is gelukt. We hadden zelfs nog een tweede team dat was afgekomen om voor extra weerwerk te zorgen. Dat zegt wel iets over de gedrevenheid van de mannen.”

‘Progressiemarge’

“Vergeet niet dat we heel veel moesten racen om naar die veertiende plaats te stijgen. Daardoor konden we niet vaak genoeg trainen. De wissels worden beter en beter, maar ze zijn zeker nog niet perfect. Alleen al bij de wissel met Kobe – de moeilijkste omdat hij zo snel vertrekt en vaak zelfs moet ‘wachten’ – kan nog twee à drie tienden rapper.”

‘Belgisch record pakken’

Het jonge project dat pas dit jaar startte, werpt al snel vruchten af, maar het EK is geen eindpunt. “We willen voor de 38.85 gaan om ons te plaatsen voor de World Relays volgend jaar en ook het BR van 39.05 willen we snel pakken. Al vinden ze dat thuis niet zo grappig”, knipoogt ze naar haar man, voormalig topspurter Kristof Beyens, die sinds 2003 Belgisch recordhouder is met de 4x100m-ploeg. “We hebben zeker nog doelen. Als ik 38”85 zeg, dan praten we over een finale op het EK. Waarom niet? Ze zijn de underdog, ze hebben niets te verliezen en als we nu nog een beetje kunnen trainen nu iedereen op zijn topspeed zit, kan er veel. Aan de snelheid zal het niet liggen. De sfeer in het team is ook super. We hopen voor de verrassing te zorgen.”

Kobe Vleminckx: ‘Het ziet er goed uit.’

Ook ploegkapitein en slotloper Kobe Vleminckx was tevreden. “We wilden de tijd die we in Hongarije hadden neergezet verbeteren en dat is gelukt”, vertelde Vleminckx. “De koers was zeer oké, al is er nog wel wat marge. We hebben het gevoel dat we richting het BR van 39.05 kunnen evolueren en dat we onder de 39 seconden kunnen duiken. Hopelijk kunnen we dat al op het EK laten zien. Het ziet er goed uit.”

De spurter is ook geplaatst voor de 100m op het EK. “Het wordt mijn eerste EK outdoor. De focus zal de eerste dagen van het EK vooral op mijn individuele 100m liggen. Op het einde sluit ik me dan aan bij de estafettegroep en dan zal ik meer focussen op de 4x100m. De rest heeft er ook wel begrip voor dat ik ook individueel ambities heb.”

