Belgian Circuit: twee keer prijs voor Helena Verbeeck en ook sterke prestatie van Emily Casteleyn

Wielrennen profs Gerben Thijssen pakt eerste World tourwinst in Ronde van Polen: “Kijk eens wie ik achter mij laat”

Gerben Thijssen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) heeft zijn eerste overwinning in de World Tour te pakken. De Genkenaar was de snelste in de tweede rit van de Ronde van Polen. Thijssen haalde het in de sprint onder meer van toppers Pascal Ackerman, Olav Kooij, Sam Bennet, Arnaud Démare en Mark Cavendish. “Dit is werkelijk een droom. Ik laat heel wat topspurters achter mij, mannen waar ik vroeger naar opkeek. Ik wist dat ik het kon, maar soms heb je een bevestiging nodig”, lacht Thijssen.

31 juli