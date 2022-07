Belgian Circuit tennis: Yana Meermans en Brecht Bernaerts zijn goed op dreef

Op het tweesterrentoernooi van Lommelse zijn Niels Cleeren (Tenkie Park) en Thorben Sannen (Tessenderlo) de lijstaanvoerders, maar het is de lokale 25-jarige Brecht Bernaerts die voor de eerste verrassing zorgde. Bernaerts, nummer 127 op de nationale ranking, schakelde in kwartfinale immers Maxim Verboven, nummer 63 van het land, met 7-5, 6-4 uit. Nochtans stond Amerikaans College-student Verboven de laatste weken uitstekend te tennissen. Zo schreef hij voor het tweede jaar op rij het toernooi van Excelsior Hasselt op zijn naam en bracht hij vorige week in Olen in kwartfinale de latere winnaar Stijn Meulemans op de rand van de nederlaag (6-3, 3-6, 7-6). Een mooi succes in eigen dus voor Bernaerts, die het zaterdag in halve finale mag opnemen tegen Thorben Sannen. Een eindpunt hoeft dat voor Bernaerts niet te betekenen, want in april haalde hij het in Alken nog van Sannen met 7-5, 6-2.