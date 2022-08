Belgian Circuit TC De Koddaert: winst voor Justine Pysson en Maxime Pauwels

In mannen 1 was het aantal inschrijvingen beperkt tot 48 en die maximum limiet werd dan ook probleemloos bereikt. Het waren dus drukke toernooidagen voor de wedstrijdleiding met een prekwalificatie-, kwalificatie- en hoofdtabel. Maxime Pauwels, 110 punten en nummer 31, mocht in finale de degens kruisen met Cédric Dujacquier, een 105-punter van TC Mons. De Waal had in de kwartfinale het tweede reekshoofd Robin Vanhauwe uit het toernooi gekieperd maar moest in de slotwedstrijd zijn meerdere erkennen in Maxime Pauwels, aangesloten bij KTC Diest. Pauwels haalde het met 6-4,6-1-cijfers.