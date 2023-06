Belgian Circuit op Tenkie Park: Yana Meermans en Eline Bex bij laatste acht in eigen huis

Vrouwenvoetbal Coach Jimmy Coenraets werkt met OHL Women aan nieuwe ploeg: “De komende dagen komen we nog met positief nieuws”

OHL Women heeft er een sterke campagne opzitten. De clubleiding wil er alles aan doen om volgend seizoen even slagvaardig te zijn. Het besef is er dat er veel werk aan de winkel is, want een tiental speelsters zal de club verlaten. Met Julie Biesmans en Jeslynn Kuijpers heeft men alvast de eerste twee topnamen in huis gehaald.