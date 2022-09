Belgian circuit in TC Yper: zeges voor Mats Herremans en Sabina Pintea

Mats Herremans en Sabina Pintea konden het sterrentoernooi van TC Yper, meetellend voor het Belgian Circuit, op hun naam schrijven. In de overige enkelreeksen noteerden we drie lokale zeges en tevens een puik parcours van ancien Philip Vulsteke.

In mannen 1 eindigde het verhaal van West-Vlamingen Maxim Notable en Diede Desimpelaere in de halve finales. De eindstrijd was helaas van heel korte duur want 100-punter Robin Degroote van TC De Koddaert gaf al na één game op zodat 100-punter Mats Herremans van TC Players zijn naam op het Ieperse palmares kon schrijven. In vrouwen 1 was het uitkijken naar de prestaties van Julie Vereecke, derde reekshoofd en goed voor 95 punten. Vereecke schakelde in de halve finale eerste reekshoofd Elien Crombez met 6-2,6-4-cijfers uit. In de slotwedstrijd moest zij echter haar meerdere erkennen in tweede reekshoofd en 95-punter Sabina Pintea, aangesloten bij het Brugse TC Brughia.

Prima Philip Vulsteke

Philip Vulsteke van TC Yper is al enkele decennia lang een vaste waarde in het West-Vlaamse circuit. Deze 85-punter stond als derde reekshoofd op de tabel en versloeg in zijn kwartfinale Andres Ooghe. In de halve finale kreeg hij walk over van Maurice Marrecau, het tweede reekshoofd van TC De Koddaert. In de finale moest hij met 6-4,6-4 de duimen leggen voor 85-punter Loup Wargnier van TC De Polderblomme. Dit jeugdig talent had eerder eerste reekshoofd Arthur Snoecx en Alois Blondeel uit het toernooi gekieperd.

Drie thuiszeges

TC Yper kon drie laureaten naar voor schuiven. In mannen 5 versloeg Arthur Vanackere zijn clubgenoot Bram Nevens en in vrouwen 35,3 kwam het ook tot een Ieperse finale met winst van Marijke Geldhof op Elke Verhaeghe. Sarah Duyck zorgde voor de derde Ieperse zegepalm door in vrouwen 3 Liana Van Laeren van TC Kortemark naar de tweede plaats te verwijzen.

De andere zeges kwamen op naam van Julien Lemay (mannen 3, TC Zwevegem), Louis Rappelet (mannen 4, TC Eclips), Emiel Vanspranghels (mannen 6, TC Eclips), Wesley Dewilde (mannen 35,6, TC Staden), Kurt Ver Eecke (mannen 45,5, TC Roeselare), Rik Decorte (mannen 55,4, TC Come Back), Estelle Serruys (vrouwen 2, TC Eekloo), Tina Kesteloot (vrouwen 4, TC Leiemeers) en Mathe-Marie Braeme (vrouwen 5, TC Bachten de Kupe).