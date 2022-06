Belgian Circuit in TC De Mote, eerste kusttoernooi in TC Tip-Top

In de Koekelaarse club TC De Mote is de mannen 1- en vrouwen 1-tabel reeds getrokken. Net zoals in Isis enkele weken terug is de bezetting aan de karige kant: acht starters bij de mannen terwijl de vrouwen het met slechts zes moeten stellen. Bij de mannen voert Olaf Vanhooren de lijst aan. Deze 100-punter van TC De Koddaert speelt in kwartfinale tegen Mathias Heyse, een 95-punter van TC Deinze. Onderaan de tabel fungeert 95-punter Lennert Lemahieu, aangesloten bij TC Duinbergen, als tweede reekshoofd. Hij bekampt in zijn kwartfinale Diede Desimpelaere van TC De Koddaert. De overige duels zijn de confrontaties Tibo Duyck - Maxime Lantsoght en Maxim Notable - Noah Pleysier. Bij de vrouwen staan eerste reekshoofd Julie Vereecke van TC De Koddaert en tweede reekshoofd Barbara Dewilde van TC Kortemark meteen al in de halve finale. Zaterdag strijden Nicky Jonckheere en Claudia Duisburgh om een stek in de halve finale terwijl de winnares van het duel tussen Juliette Hostens en Astrid Isenbaert maandag de halve finales compleet zullen maken.

TC Bloemenhof

Zondag eindigt in Wevelgem het enkel- en dubbeltoernooi van TC Bloemenhof. De hoogste mannenreeks is mannen 2 en daar is 75-punter Laurentiu Junior Boici van TC Roeselare in goede doen. In kwartfinale stuurde hij in twee korte sets Vardan Nersisyan wandelen en in de halve finale nam hij de maat van ancien Dries Depla, die zoals jaarlijks in de zomerperiode terug is uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de bovenste tabelhelft versloeg Marwan Abid in zijn kwartfinale in drie sets Lander Chanterie.