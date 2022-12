Belgian Circuit in Alken breekt alle records: uitmuntend kersttennis in Limburg

Met twee vijfsterrentoernooien per jaar is Tenniscentrum Alken al langer een pleisterplaats voor het Belgian Circuit, een circuit voor de hoogst geklasseerde tennissers in ons land. Voor dit ‘jaarwisselingstornooi’ mogen wedstrijdleiders Bernard Knapen en Patrick Engelen zich helemaal schrap zetten: ruimte in het wedstrijdschema is er gedurende twaalf dagen amper. Om even aan te geven: een speler die in de eerste ronde van de prekwalificaties start en de ambitie heeft om het toernooi op zijn naam te schrijven moet negen wedstrijden winnen. Best dus dat hij zijn agenda tijdens deze kerstvakantie even vrijmaakt.

Olivier Rojas: titelverdediger

Vanaf vandaag (dinsdag) wordt er plaats gemaakt voor de spelers en speelsters die in de prekwalificaties beginnen, de reekshoofden die rechtstreeks een plek hebben op de hoofdtabel komen pas een stuk na nieuwjaar voor het eerst in actie. De twee toernooifavorieten bij de mannen zijn Christopher Heyman (TC Diest) en Olivier Rojas (Tenkie Park). De 29-jarige Heyman stond nog niet zo lang geleden op de 258ste plaats op de wereldranglijst en indoorspecialist Rojas is de titelverdediger in deze kersteditie van het vijfsterrentoernooi. Vorig jaar versloeg hij de Waal Loic Cloes in finale met 7-5, 6-4. De overige spelers op de hoofdtabel: Simon Stevens, Benjamin D’Hoe (Tenkie Park), Julien Dubail, Alessio Basile, Quin Verstegen en Dennis Bogaert. De Nederlander Verstegen won het meest recente toernooi in Alken. In april versloeg hij in de eindstrijd Stijn Meulemans na een marathon.

Opvallend: in de tweede ronde van de kwalificaties kan het tot een interessant Tessenderlo-duel komen tussen Thorben Sannen en Gregory Vandewouwer en een outsider als Maxim Verboven – nummer tachtig van het land – moet zelfs in de prekwalificaties starten.

Favorietenrol voor Lara Salden

Bij de vrouwen is Sofie Oyen, die in de laatste drie edities telkens in finale stond en twee keer het toernooi op haar naam schreef, er deze keer niet bij. De favorietenrol gaat nu naar Lara Salden. De 23-jarige Salden zette half augustus een punt achter haar internationale carrière. Twee jaar geleden stond ze nog op de 246ste plaats op de WTA-lijst. Salden, intussen ingeburgerd in het lerarenkorps van de Hasseltse Wilson Luxilon Tenkie Academy, maakte meteen de overstap naar het Belgian Circuit en was zoals verwacht zeer succesvol. Zonder setverlies won ze de toernooien van Metallic en Tongerse. Met Amélie Van Impe, Sevil Yuldasheva (Maaseik), Chelsea Vanhoutte, Amelia Waligora (Tessenderlo), Axana Mareen, Chanel Janssen (Boneput) en Zara De Schutter is de concurrentie voor Salden in Alken te duchten.

De finales van dit vijfsterrentoernooi worden op zondag 8 januari gespeeld. Om de tennisgekte in Alken helemaal af te sluiten: tijdens de tweede week van de kerstvakantie staat er ook nog eens een toernooi om het Belgian Junior Circuit op de affiche.

