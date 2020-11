Belgian Cat Kim Mestdagh ontbindt contract bij Franse club en trekt naar team waar vriendin actief is

RWDM pakt met veel zin voor realisme de volle buit op Club NXT (0-2)

1 november In moeilijke omstandigheden is RWDM er in geslaagd om drie gouden punten te pakken op en bij Club NXT. Alle doelpunten vielen in de tweede helft: Senakuku en Rommens - vanop de stip - bezorgden de thuisploeg zo haar eerste thuisnederlaag. Bij RWDM kan even de druk van de ketel.