Belgen voor de winst in Bathurst 12 Hours. “Een nieuwe start voor team en mezelf”, aldus Dries Vanthoor

Jong kar­ting-ta­lent Thomas Strauven uit Houthalen-Helchteren wil richting de autosport en de eenzitters

In ons land is de autosport nog steeds erg populair en heel wat jongens en meisjes, dromen van een carrière als professionele racepiloot. De weg naar die autosport loopt uiteraard via het karting. Een van de jonge karttalenten in ons land is de nu 14-jarige Thomas Strauven uit Houthalen-Helchteren. De voorbije jaren was hij succesvol in diverse nationale en internationale kartingcompetities. Hij zet in 2023 een laatste maal op het karting in alvorens de stap naar de autosport te zetten.

