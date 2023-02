Belgen voor de winst in Bathurst 12 Hours. Dries Vanthoor: “Een nieuwe start voor team en mezelf”

autosportHet was zonder meer één van de verhalen van 2022: de overgang van het Belgische topteam WRT van Audi Sport naar BMW M. Na een succesvolle eerste wedstrijd met de nieuwe BMW M4 GT3 in Dubai, is het nu tijd voor BMW M Team WRT om het officiële racedebuut als fabrieksteam te maken, dit weekend tijdens de Bathurst 12 Hours in Australië, die geldt als de eerste wedstrijd van de Intercontinental GT Challenge. Bij de rijders niet alleen levende legende Valentino Rossi, maar ook drie landgenoten: Hasselaar Dries Vanthoor, Brusselaar Maxime Martin en de perfecte Belg Charles Weerts.

Het Belgische team WRT beschikt over twee BMW M4 GT3 machines, voor enerzijds Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor en Charles Weerts in de #32 en anderzijds Augusto Farfus, Maxime Martin en Valentino Rossi, uiteraard in de wagen met startnummer #46. Het Belgische team startte de nieuwe samenwerking met BMW vorige maand met een overwinning tijdens de 24 uur van Dubai. De 12 uur van Bathurst wordt het officiële racedebuut als BMW M Team WRT, dat de in München gevestigde constructeur officieel vertegenwoordigt.

In het team vinden we dus drie Belgen, waarvan Dries Vanthoor een ex-winnaar is. “Ik kijk erg uit naar dit evenement, want het betekent een nieuwe start voor zowel Team WRT als mijzelf. Dit wordt mijn tweede keer dat ik hier rij, nadat ik met Team WRT in 2018 won. Charles en Sheldon zijn er nog niet eerder geweest, maar we hebben een geweldige line-up en ik denk dat onze BMW M4 GT3 er ook sterk zal zijn.”

Debuut voor Weerts, Martin met Rossi

Dries Vanthoor krijgt uiteraard zijn vaste ‘maatje’ Charles Weerts naast zich en hij kijkt naar zijn debuut in Australië uit. Weerts leeft op de grens van Limburg en Luik, tussen Aubel en Voeren en drukt zich perfect in de twee landstalen uit. “Het is mijn eerste race van het jaar, mijn eerste met BMW en ook mijn eerste als officiële BMW-rijder. Het wordt een interessante en spannende race. Het is ook een nieuwe locatie voor mij, want ik ben nog nooit op Bathurst geweest.”

Tot slot is er de teamgenoot van onder meer Valentino Rossi, Maxime Martin en ook hij is gemotiveerd. “Ik kijk absoluut uit naar deze grote race, de eerste die we doen als een door BMW gesteund team. Ik ben blij weer verbonden te zijn met Augusto, die ik al lang ken, en voor de tweede keer met ‘Vale’ te racen na ons podium in Dubai. Het team is goed voorbereid en kent de race, dus laten we kijken wat we kunnen doen.”

