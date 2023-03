Belgen kennen tegenstander voor WK-barragematch: Hongarije is geen hapklare brok voor de Rode Duivels

Futsal Rode DuivelsDe 4-7-nederlaag die De Rode Duivels Futsal dinsdag opliepen tegen Georgië heeft gevolgen. Rechtstreekse kwalificatie voor de tweede ronde was niet mogelijk. Woensdagavond bleek dat ze ook als betere nummer twee niet konden doorstoten. Een barragematch was het hoogst haalbare. Vandaag werd er geloot. Met Hongarije krijgt men niet de makkelijkste tegenstander.

De weg naar het WK is lang en lastig. In de eerste groepsfase stootten de Rode Duivels op een sterker Georgiër. Voor de nummer twee was er een opvangnet, maar dat vraagt een woordje uitleg. Bondscoach Karim Bachar geeft meer duiding. “Er waren twaalf groepen van drie ploegen. De winnaars gingen naar de tweede fase. De vier beste nummers twee gingen ook door. Dinsdagavond hadden we daar na de match tegen Georgië nog geen zicht op. We waren afhankelijk van de resultaten van Kazachstan-Slovenië en Polen-Azerbeidzjan. De Polen en Kazachen pakten punten, waardoor we ook niet als betere nummer twee geplaatst waren. De acht andere nummers twee moeten nu barragewedstrijden spelen. De vier winnaars gaan alsnog naar de tweede groepsfase.”

Hongarije

Vandaag werd er geloot voor die barragematchen. Potentiële tegenstanders waren: Moldavië, Litouwen, Duitsland, Zweden, Nederland, Tsjechië en Hongarije. Het werd Hongarije. Karim Bachar wikt en weegt. “Op papier waren Nederland, Tsjechië en Hongarije de sterkste tegenstanders, al is dat relatief. Zweden speelde gelijk tegen Italië, Duitsland won tegen Nederland. Moldavië leek dan weer sportief wat gunstiger uit te vallen, maar is logistiek lastig. Met Hongarije hebben we zeker geen gemakkelijke loting gehad, maar ik ben optimistisch. We spelen eerst thuis. De exacte speeldata zijn nog niet bekend, maar de matchen moeten afgewerkt worden tussen 9 en 19 april.”

Lange weg

Indien onze Rode Duivels het halen van de Hongaren, komen ze eveneens in de tweede groepsfase terecht. Karim Bachar legt uit waarom de weg nog lang is. “Bij winst tegen Hongarije behoren we tot twintig overblijvers. Die worden verdeeld in vijf groepen met telkens vier landen. Die spelen heen- en terugwedstrijden tegen elkaar. Dat betekent zes bijkomende matchen. De vijf groepswinnaars gaan in 2024 naar het WK. De vier beste nummers twee spelen na loting barragematchen (heen- en terugmatch, red.). De twee winnaars van die barragematchen mogen eveneens naar het wereldkampioenschap. Europa zal in totaal dus zeven landen afvaardigen op het WK.”



Lees ook: meer futsal