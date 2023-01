Belg van het jaar Remco Evenepoel wenst al zijn supporters een schitterend 2023

WielrennenBelg van het jaar Remco Evenepoel wenst al zijn supporters een schitterend 2023 toe. Naar goede gewoonte is januari de maand bij uitstek voor recepties en feestjes. Ook de supporters van Remco Evenpoel worden zondag in Schepdaal verwacht voor een nieuwjaarsreceptie. Leden en potentiële leden zijn welkom in Sporthal Karenberg.

Zondagnamiddag verwelkomt de supportersclub van Remco Evenepoel haar leden in thuisbasis Schepdaal. Vader Patrick Evenepoel geeft meer tekst en uitleg. “Alle leden van de supportersclub van Remco worden zondagnamiddag uitgenodigd in Sporthal Karenberg. De receptie gaat door van 14 uur tot 18 uur. Niet-leden die willen toetreden tot de supportersclub, zijn eveneens welkom. Wie lid wordt, ontvangt een aantal zaken. Elk lid krijgt een kalender voor 2023. Per maand is er een nieuwe foto van Remco. Daarnaast ontvangt iedereen ook een exclusief wielerpetje en een gesigneerde foto. De individuele lidkaart zal in het komende jaar nog andere zaken inhouden. Zo zullen supporters bijvoorbeeld voordelen krijgen bij busreizen naar de koersen. Nieuwe leden zijn zeker welkom.”

Planning

Momenteel is het nog niet duidelijk of Remco Evenepoel zelf aanwezig zal zijn op de nieuwjaarsreceptie. Patrick Evenepoel verduidelijkt. “De kans bestaat dat Remco aanwezig zal zijn, maar op dit moment is dat geen uitgemaakte zaak. In deze periode van het jaar heeft hij immers zeer veel sponsorverplichtingen. We hopen dat hij even kan binnenspringen.”

Stevige trainingen

De tijd dat profrenners in januari mocht genieten van vakantie, ligt lang achter de rug. Voor Remco Evenepoel breken er meteen drukke dagen aan. Vader Evenepoel bevestigt. “We hebben Remco de voorbije dagen niet veel thuis gezien. De voorbije weken was hij op stage in Calpé. Daar heeft hij hard gewerkt om het seizoen voor te bereiden. Pas vrijdag keert hij even terug naar ons land voor de ploegvoorstelling. Het wordt een korte passage. Op 11 januari reist hij al af naar Argentinië voor de Ronde van San Juan (daar geeft hij de aftrap van de match tussen Boca Juniors en Everton de Chile, red.).”

