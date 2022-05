Belangen zijn groot voor Torpedo Hasselt en Zonhoven United

Met acht overwinningen op rij zit Torpedo Hasselt in de winning mood. De uitwedstrijd naar VK Linden is in Hasselt dan ook hét gespreksonderwerp. Ook de vraag om de wedstrijd in Linden bij te wonen is groot. De club overweegt dan ook een supportersbus in te zetten. “Deze wedstrijd leeft in Hasselt”, zegt Torpedospits Jochen Henrioulle. “Al die zeges geven het team toch wel een extra drive. Nu we zo dicht bij een promotie staan, willen we die kans ook grijpen. De ambitie binnen de club om te proeven van nationaal voetbal is wel degelijk aan de orde. Aan inzet zal het alleszins niet ontbreken.”

Mogelijke Limburgse halve finale

Met VK Linden treft Torpedo Hasselt een nobele onbekende. De Brabantse club plaatste zich vorig weekend na een 3-3-gelijkspel via de strafschoppen. “We proberen overal aan informatie te raken, maar die is schaars. Het is dan ook moeilijk om de tegenstander in te schatten. Wat we wel weten is dan hun keeper in de strafschoppenreeks drie van de vijf strafschoppen stopte. Penalty’s kunnen we dan ook best vermijden”, lacht Henrioulle. “We gaan alleszins voor winst. Als Zonhoven zich ook plaatst, komen we in de halve finale tegen elkaar uit. Zo'n confrontatie zou heel wat volk op de been brengen.”

Zonhoven United reist naar Drongen

Ook in Zonhoven staan de zenuwen gespannen. Of toch niet? Het team van Bart Vandewalle wacht een verre busreis naar Gent. Tegenstander Drongen lootte zich de eerste ronde vrij en eindigde het seizoen op een zesde plaats met 41 punten. “

“Noem het een gezonde spanning”, zegt Vandewalle. “Iedereen is fris en gretig en kijkt gemotiveerd naar dit duel uit. We zijn er klaar voor. Bij winst wacht ons een thuiswedstrijd, mogelijk tegen Torpedo. We gaan er dan ook alles aan doen om ons te kwalificeren. Een groot aantal supporters reizen mee en zullen ons over de streep helpen. Van de vier halvefinalisten gaan er immers drie naar derde nationale. Of ik de tegenstander ken? Ik heb me geïnformeerd en weet dat het een voetballende ploeg is, die steeds speelt vanuit een goede organisatie. Ze scoren dan ook iets minder, maar beschikken wel over snelle flankspelers. De vorm van de dag en de motivatie zullen beslissend zijn”, weet Bart Vandewalle.

Lees ook: meer voetbal provinciale