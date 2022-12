Belang van Leonardo Rocha voor Lierse kan niet overschat worden: voet in 48 procent van de goals

12 goals

Na 16 wedstrijden heeft Leonardo Rocha 12 doelpunten achter zijn naam staan. Daarmee is hij voorlopig topschutter in de tweede voetbalklasse. In het seizoen 2018-2019 was de boomlange aanvaller (bij Lommel) overigens al eens topschutter van de reeks. Toen vond Rocha in totaal 19 keer de weg naar de netten. Dit jaar zit hij dus weer aardig op schema. Tegelijk dient gezegd dat Rocha pas een relatief ‘droge’ periode achter de rug heeft, nadat hij als een speer aan de competitie begon. Tussen begin oktober en de match van vrijdag op Sclessin scoorde de Lierse aanvalsleider slechts één keer. Is het tij nu opnieuw gekeerd?

48 procent

Rocha trof niet alleen 12 keer raak, hij bracht ook nog eens 4 goals aan. Alles bij mekaar had de man dus een voet in 16 van de 33 doelpunten die Lierse tot nu toe maakte. Dat staat gelijk aan 48 procent. Ook Lierses kapitein Thibaut Van Acker verdient in dit verband trouwens een eervolle vermelding, want hij was betrokken bij 30 procent van de goals. Wat bij Rocha verder opvalt, is dat zijn treffers en beslissende passes Lierse quasi altijd iets opleverden. Enkel op het veld van de Genkse beloften en thuis tegen Anderlecht B bleven de Pallieters met nul punten achter wanneer Rocha zijn persoonlijke statistieken opvijzelde. Tegen Club B, Beerschot, Deinze, Standard B (twee keer), Lommel en thuis tegen Genk B won Lierse telkens als Rocha een goal of assist afleverde. Nog opmerkelijk: slechts één keer kon Lierse winnen zonder dat Rocha zich in de scoringsdebatten mengde. Dat was begin september op Dender.

Derde hattrick

De hattrick die Leo Rocha vrijdag tegen de jonge Rouches scoorde, was al de derde uit zijn carrière. Eerder lukte de targetspits dat kunstje al eens bij Lommel en RWDM. In oktober 2018 legde Rocha met Lommel er drie in het mandje tegen Roeselare. En met RWDM maakte Rocha in oktober 2020 zelfs een loepzuivere hattrick in een bekerduel tegen derdenationaler Union Rochefortoise. Toen sloeg Rocha trouwens drie keer toe in een tijdsspanne van amper acht minuten. Vrijdag tegen Standard zaten er 22 minuten tussen goal één en drie. Ook niet slecht, natuurlijk…

