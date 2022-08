Bekerverhaal eindigt mooi voor Sandy Casieris en Jong Lede: “Lijn van vorig seizoen doortrekken”

Bijna geruisloos nam Sandy Casieris de trainersfakkel deze zomer over van Georges Arts. Die had in de loop van vorig seizoen de job ad interim overgenomen. Die ad interim werd evenwel niet gespecifiëerd. Het bestuur nam de tijd om knopen door te hakken en schonk uiteindelijk Sandy Casieris het vertrouwen om de A-ploeg te coachen het komende seizoen. “Het klopt dat we pas laat tot een overeenkomst kwamen, maar het leek beide partijen logisch dat er eerst naar het behoud werd gekeken. Tot de laatste speeldag moest Jong Lede immers knokken om zich te handhaven in derde nationale.”

Ervaring

Sandy Casieris is een bekend gezicht in het Oost-Vlaamse voetballandschap. Hij neemt ons mee doorheen de tijd. “Drie jaar lang had ik de leiding over Oudenhove. Nadien volgden zes seizoenen bij Elene-Grotenberge. Na een korte periode bij Ronse volgden twee jaar Lebbeke. Vorig seizoen was ik aan de slag bij Dikkelvenne. Als speler was ik vooral in Brakel aan de slag. De voorbereiding verliep tot nu toe goed. Met Aalst en Racing Gent kregen we meteen twee sterke tegenstanders voorgeschoteld. Hoewel we die matchen met tweeëntwintig spelers aanvatten, beschikken we niet over zo een uitgebreide kern als die ploegen. In de beker kenden we een sterk parcours.”