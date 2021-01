Bekerhouder Hermes Oostende strandt in kwartfinale: “Directe fouten deden ons de das om”

De eerste wedstrijd met inzet van het seizoen is op een sisser uitgedraaid voor het team van coach Koen Devos. Na een tweede korte voorbereiding moest de kustploeg zaterdag meteen vol aan de bak met als inzet een ticket voor de halve finale in de beker van België. In tegenstelling tot Oostende hadden de Walen al zes competitiewedstrijden achter de kiezen, die overigens allemaal verloren werden. Desalniettemin was de kustploeg na de eerste set al op achtervolgen aangewezen, nadat ze een 10-16-voorsprong uit handen gaf.

Sportieve zelfmoord

“Dankzij de opslagdruk van Milica Misojcic hadden we inderdaad een riante bonus, waarmee we die set altijd in ons voordeel hadden moeten beslechten”, betreurt sportief manager Lieven Louagie. “We deden dat niet en kregen zelf een serie om de oren, toen de fouten in onze receptie werden afgestraft. Mits winst van die eerste set zouden we misschien op weg geweest zijn naar een eenvoudige 0-3-zege, maar het is nu niet zo gelopen. Dit neemt niet weg dat we de andere sets ook nog hadden kunnen winnen. Fanny Lafeber viel sterk in en zorgde voor receptionele stabiliteit, maar dat was ook Tchalou niet ontgaan en dat zocht andere oorden op. Hierdoor kwam Loladina Zwaanswijk in de problemen en hadden we op de hoek geen aanvalskracht meer. Finaal deden de vele directe fouten ons de das om.”

“Zoals voorspeld zat er geen constante in ons spel, wat vrij logisch is wegens het gebrek aan matchritme. Maatschappelijk gezien was het in november altijd de juiste keuze om niet te spelen, maar op sportief vlak is het misschien wel zelfmoord geweest. Ik blijf er echter bij dat ik zeker begrip kan opbrengen voor de keuze van de overige teams”, aldus Louagie.

Extra voorbereiding

De volgende opdracht in de Liga staat voor Hermes gepland op zaterdag 23 januari met de verplaatsing naar Limburg Ladies, dat eveneens strandde in de kwartfinale na verlies in Oudegem. “Met het oog op de competitie is het misschien niet slecht dat we nu twee volle weken kunnen trainen. We weten nu waar we nog aan moeten werken en hopelijk halen we opnieuw het niveau van het einde van de eerste voorbereiding.”

