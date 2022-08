Bekeravontuur zit erop voor Ruben Verheyen en Hoogstraten: “We hadden nochtans een opsteker kunnen gebruiken”

voetbal Beker van BelgiëNa een pijnlijke nul op zes in de competitie ligt Hoogstraten nu ook uit de beker. Rechtsachter Ruben Verheyen en co. verloren zaterdagavond in de vijfde ronde met 3-1 op het veld van reeksgenoot Thes Sport.

De Rooikens klommen iets voor het halfuur nochtans op voorsprong via Fallou Fall. “Die 0-1 was op dat moment absoluut terecht”, vertelt Verheyen. “Helaas kwam de thuisploeg op slag van rust langszij en dat bleek een kantelmoment in de partij. Het is bijvoorbeeld een wereld van verschil om met een voorsprong de kleedkamers te kunnen opzoeken of met een gelijke stand. Daardoor kregen wij een serieuze mentale tik, terwijl die 1-1 Thes net een enorme boost gaf.”

Controle kwijt

Na de pauze onderging Hoogstraten de wet van de sterkste. “Thes zette ons goed vast, waardoor we nauwelijks nog aan voetballen toekwamen en we de controle over de partij helemaal verloren. Op basis van de tweede helft gaan de Limburgers dus misschien wel verdiend door, maar toch zat er meer in als je onze eerste 45 minuten bekijkt. Het had in elk bijzonder leuk geweest om in de trommel met de eersteklassers te geraken. Bovendien hadden we een opsteker kunnen gebruiken na de twee onterechte nederlagen in evenveel competitiematchen.”

Verheyen en co. blijven daardoor wat gefrustreerd achter. “We spelen niet slecht, maar we krijgen voorlopig geen loon naar werken. Vorig seizoen ging bijvoorbeeld zo goed als elke bal binnen, terwijl we momenteel vrij moeilijk tot scoren komen. Al is er zeker nog geen reden tot paniek. Het zijn tenslotte nog 36 matchen. We hebben dus nog tijd genoeg om iets recht te zetten. Bovendien mag je niet vergeten dat we nieuw zijn in de reeks en dat we heel wat jongens moeten inpassen. Het is dus allemaal nog wat zoeken.”

Pubalgie

Ook Flankverdediger Verheyen is naar eigen zeggen nog niet top. “Ik heb een deel van de voorbereiding gemist omwille van pubalgie, waardoor ik vooral op fysiek vlak nog niet honderd procent ben. Anderzijds staan we er achterin wel. We geven bijvoorbeeld vrij weinig weg. Het is alleen jammer dat we daar momenteel weinig tot niks voor kopen. Hopelijk kunnen we dus komend weekend op bezoek bij Francs Borains de nul van de tabellen vegen zodat we vertrokken zijn.”

