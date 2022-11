Bekeravontuur Beerschot zit er op, focus ligt nu weer op competitie: “Thuis meer punten over de streep trekken”

Cercle Brugge was de jongste tien jaar al vaker het zwarte beest van Beerschot, remember de verloren Play-off 3 matchen in 2013 en de verloren 1B-promotiefinale in 2018. Ook in het bekertreffen van woensdag ging paars-wit kopje onder tegen de Vereniging. Halfweg stond het nochtans nog 1-1; namens Beerschot scoorde Thibaud Verlinden. In het begin van de tweede helft prikte Cercle echter nog twee keer en nadien ging het Kielse licht uit.

“Ik hou een kutgevoel over aan deze wedstrijd”, liet Ryan Sanusi na de verliespartij optekenen. “Het is balen. Ik vond dat we op zich een goede eerste helft speelden. Niet dat we superveel creëerden, maar we gaven ook niet zo veel kansen weg. Tegelijk moeten we toegeven dat we die lijn na de rust niet echt meer hebben kunnen doortrekken. We kwamen iets te laks uit de kleedkamer. Cercle toonde zich toen energieker en strafte een paar momenten van concentratieverlies genadeloos af. Daar zat volgens mij het grote verschil. Cercle was niet echt beter, maar wel efficiënter. Na de 3-1 probeerden we er nog wel een match van te maken, maar toen werd het moeilijk.”

Twee thuiswedstrijden

Beerschot had graag wat meer willen maken van de bekercampagne, maar na twee wedstrijden ligt de ploeg van trainer Andreas Wieland er dus uit. De blik dient nu weer volop te worden gericht op de competitie. Tegen Virton (deze zaterdag) en de beloften van Club Brugge (een week later) staan er nu twee thuismatchen op het programma. Na een 7 op 18 voor eigen volk is het hoog tijd om de thuisreputatie opnieuw wat op te krikken.

“Het klopt dat we in eigen huis nog niet de beste uitslagen hebben neergezet”, beaamt Ryan Sanusi. “Het veldspel was meestal wel in orde, maar we moeten meer punten over de streep leren trekken. Zaterdag tegen Virton is dat de belangrijkste doelstelling.” Sinds Virton op 18 september met 1-2 verloor van Beerschot pakte het amper 2 op 21. Op papier lijkt de ploeg uit de provincie Luxemburg dus alleszins geen onoverkomelijk obstakel. Afspraak zaterdag om 20 uur in het Olympisch Stadion.

