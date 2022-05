Beigem pakt titel op slotspeeldag op veld van grootste concurrent Zemst. Trainer Dieter De Catte: “En nu stopt FC Beigem met bestaan”

voetbal derde provinciale C“Je kan het scenario niet mooier geschreven krijgen dan hoe het zich nu ontplooid heeft”, stelt FC Beigem-trainer Dieter De Catte. En hij heeft overschot van gelijk. Zijn ploeg won op de slotspeeldag met 0-3 van Zemst en kroonde zich zo op de valreep als kampioen in derde provinciale C ten koste van... Zemst.

“We zijn uiteraard heel blij”, trapt trainer Dieter De Catte een open deur in. “De wedstrijd was eigenlijk een beetje angstaanjagend. Na tien minuten kregen we een penalty tegen. Die werd gemist. Dan kregen wij een penalty en die trapten we (Caira, red.) binnen. Na de 0-1 kregen we opnieuw een penalty tegen en die werd opnieuw gemist.”

“We maakten dan de 0-2 via De Maeght en gaven voor de rust nog weinig kansen weg, maar pakten wel een rode kaart (tweemaal geel voor Begyn, red.). Een hele tweede helft met tien en enkele minuten voor affluiten maakten we nog de 0-3 via De Potter.”

Quote We hebben dit jaar nog geen seconde op de eerste plaats gestaan en moesten op de laatste speeldag dus nog punten goedmaken Dieter De Catte

“De titel was sowieso het doel toen we aan het seizoen begonnen. Drie jaar geleden hebben we uitgesproken dat we binnen de drie jaar naar tweede provinciale wilden promoveren. Het is overdreven om te zeggen dat we het helemaal verwacht hadden.”

“Je kan het scenario niet mooier geschreven krijgen dan hoe het zich nu ontplooid heeft. We hebben dit jaar nog geen seconde op de eerste plaats gestaan en moesten op de laatste speeldag dus nog punten goedmaken.”

Fusie

Het is een titel die zeker de geschiedenisboeken ingaat, want FC Beigem is er volgend seizoen niet meer. “Onze club stopt na dit seizoen. Wij bestaan niet meer aangezien FC Beigem fusioneert met Borght-Humbeek in Fenixx Beighum.”

“Wij mogen volgend seizoen als we dat zelf willen een ploeg in eerste en tweede provinciale afvaardigen. Of we doen dat niet en beginnen met de B-ploeg in vierde in plaats van tweede provinciale. Ik word sportief verantwoordelijke van de jeugd. We moeten bekijken wat de beste optie is voor heel de club.”

“In tweede provinciale zal het sowieso moeilijk zijn en onze B-ploeg zal enkel bestaan uit jeugdspelers die niet betaald zijn. Tweede provinciale is dus misschien te hoog gegrepen, maar het is ook een goeie ervaring voor jonge gasten om op dat niveau te spelen. We hebben er bewust nog niet over nagedacht. We zullen dat doen als het zover is”, besluit De Catte, die nog een feestnacht inging.

