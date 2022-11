Behoudt Blauw-Wit Temse maximum van de punten na wedstrijd tegen Haasdonk B? “De kans is groot dat ze met eersteprovincialers spelen”

voetbal tweede nationale B Doelman Leo Cascio (Belisia): “Ook op Lille willen wij dezelfde gretigheid tonen”

Na een mindere periode in oktober met amper drie op twaalf, lijkt Belisia met twee opeenvolgende zeges weer helemaal terug. Toeval of niet, maar de recente puntenwinst bleek ook samen te vallen met de rentree van Leo Cascio. “Dit zou de realiteit geweld aandoen, denk ik. Maar ik ben maar wat blij eindelijk weer tussen de doelpalen te kunnen postvatten. In de voorbereiding viel ik uit met een hamstringblessure. Daardoor miste ik toch een kleine twee maanden. Als je dan je maats ziet afglijden naar een mindere periode en je kan hen niet bijspringen, dat is toch moeilijk hoor”, aldus de 23-jarige goalie.

