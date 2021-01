Begrip haalt het van ontgoocheling bij Oost-Vlaamse basketbalclubs na beslissing om competities niet meer te hervatten

“Dat is al het tweede seizoen dat op die manier verloren gaat”, steekt Janik Van Impe (Gent Hawks) van wal. “Het is liefst van al willen we gewoon opnieuw trainen en wedstrijden spelen, maar we moeten ons bij de beslissingen van de experten en de overheid neerleggen.”

Teleurstelling en frustratie

“Hoewel het er zat aan te komen, komt het nieuws toch hard binnen”, verbijt coach Dave Van den Brande (Basics Melsele-Beveren) de ontgoocheling. “Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd. Is sport dan zo gevaarlijk? Worden er mensen besmet op het veld? Ik hoop dat we snel - al dan niet contactloos - mogen trainen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van onze jongere spelers. Voor de oudere spelers wordt het zaak om in beweging te blijven en de kans op blessures naar volgend seizoen toe tot een minimum te herleiden. We zullen opnieuw traag moeten opbouwen.”

“In het kader van hun opleiding hebben de jeugdspelers er alle belang bij dat ze kunnen trainen en spelen”, vult coach Kenneth Desloovere (LDP Donza) aan. “Dit oponthoud heeft meer invloed op hun leerproces dan bij de senioren. Een competitie afwerken met een beperkt aantal wedstrijden heeft weinig zin, maar oefenwedstrijden, kleinere poules en toernooien in de resterende tijd kunnen zeker hun nut bewijzen.”

Verwarring troef

“Indien het kan en mag, moet je zeker denken aan een summerleague, stages en 3x3-toernooien”, denkt coach Peter Van Hoecke (BBC Zele) vooruit. “Een competitie deftig afwerken lukte niet meer. Momenteel is er verwarring troef. In Lokeren mag je spelen, in Zele niet. En dan hebben we het nog niet gehad over de gezondheidsredenen.”

“Het is een vervelende en moeilijke beslissing, maar een realistische”, meent Tim Van Buggenhout, coach van Panters Baasrode. “We mogen echter niet bij de pakken blijven zitten. Het moet de ambitie zijn van elke club om vooral de jeugd weer op de terreinen te krijgen, zodra het weer veilig kan. Met poulesystemen, minibekers, toernooien, vriendschappelijke wedstrijden, regionale bekers zijn er nog mogelijkheden zat.”

“Zolang niet iedereen gevaccineerd zal zijn, zie ik de toekomst somber in”, zegt Frank De Brucker, coach bij derdeklasser Haantjes Oudenaarde. “Ook zonder publiek en kantine is het voor vele clubs niet leefbaar.”

Enige juiste beslissing

“Het is jammer dat we niet kunnen sporten of trainen”, klinkt het bij Mitchel Gorremans (Basics Melsele-Beveren). “De overheid neemt beslissingen die wij moeten volgen en als we de cijfers bekijken, zal het de komende weken niet verbeteren. Maar waarom mogen de dames TDW1 wel spelen en de heren TDM1 niet? Beide competities spelen vooral met amateursporters, die naast een job heel wat over hebben om op hoog niveau te sporten.”

“Het is de enige juiste beslissing”, besluit Rikko Beuten (Gentson) kordaat. “Geef de spelers een focus op een volgend volwaardig seizoen en een verminderd lidgeld als compensatie.”