Beerschotvoorzitter Francis Vrancken blikt in Tene Pod Bene terug op 2022 en vooruit op 2023: “Beerschot is nog steeds hip merk”

Voetbal CPLIn de meest recente aflevering van podcast Tene Pod Bene was Beerschotvoorzitter Francis Vrancken de centrale gast. Vrancken vertelde onder meer over het nieuw te bouwen jeugdcomplex van de club. “Door de gestegen bouwkost moeten we de plannen wat herbekijken.”

In Tene Pod Bene babbelt Beerschots persverantwoordelijke Luther Rommens op gezette tijdstippen met iemand uit de Beerschotfamilie. In de laatste aflevering van 2022 was niemand minder dan voorzitter Francis Vrancken te gast. De Kielse preses blikte onder meer terug op de pijnlijke degradatie van zijn club, in de eerste helft van dit jaar.

“In de voorbije periode hebben we stappen vooruit gezet, die degradatie was dan weer een stap terug. Natuurlijk zorgde dat voor diepe ontgoocheling. Je mag zelfs spreken van een persoonlijke nederlaag”, aldus Vrancken. “Tegelijk stel ik vast dat we in een lagere reeks sterk bezig zijn (Beerschot staat in de tweede voetbalklasse aan de leiding, red.). Mijn sportieve wens voor 2023? Verder doen zoals we nu bezig zijn: het enthousiasme doen terugkeren en samen blijven. In de toekomst willen we ook verder blijven inzetten op de jeugd.”

Hip merk

Het nieuw te bouwen jeugdcentrum/trainingscomplex aan het Wilrijkse Universiteitsplein moet de jeugdwerking een boost geven. Maar in dat dossier zijn er een paar extra moeilijkheden opgedoken. “We hebben een heel parcours afgelegd voor het verkrijgen van de definitieve vergunning. Die vergunning hebben we inmiddels op zak”, geeft Francis Vrancken aan. “Nu worden we echter geconfronteerd met een moeilijke economische situatie: de bouwkost is de jongste tijd fenomenaal gestegen. Daarom zijn we de plannen aan het herbekijken. Bedoeling is hier en daar wat te besparen. Dat gaat niet om ingrijpende zaken, maar bijvoorbeeld om het esthetische aspect. De start van de werken staat nu gepland in het voorjaar van 2023.”

Aan het einde van Tene Pod Bene ging voorzitter Vrancken ook nog in op overnamegeruchten die de ronde doen. “Zoals elke fantastische ploeg worden we al eens benaderd door partijen die interesse tonen, ook uit landen als de VS of Indonesië. Ik zie dat als een teken dat we goed bezig zijn. Je voelt dat Beerschot nog steeds een hip merk is waarin mensen willen investeren. Tegelijk ligt er momenteel geen enkele concrete overnamepiste op tafel. De mensen die nu aan het roer staan, blijven dus gewoon verder werken. Het belangrijkste is dat de club blijft bestaan. En zonder de juiste eigenaars kan het allemaal snel gedaan zijn.” Ter herinnering: Francis Vrancken en zakenpartner Philippe Verellen bezitten momenteel 25 procent van de clubaandelen, de Saoedische prins Abdullah bin Mosaad 75 procent.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.