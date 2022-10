Beerschots voormalig sportief directeur Sander Van Praet gaat aan de slag bij Double Pass

Kwaliteitscontrole

Een kleine twee maanden later heeft Sander Van Praet op zijn beurt een nieuwe sportieve/professionele uitdaging gevonden. Zo liet adviesbureau Double Pass via Twitter het volgende weten: “We zijn heel trots dat we Sander Van Praet mogen verwelkomen in ons team. Sander zal een leidinggevende rol gaan spelen in ons kwaliteitscontroleproject met Voetbal Vlaanderen en zal ook betrokken worden in andere, wereldwijde projecten.”