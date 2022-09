Beerschots beloftencoach Cederique Tulleners blikt vooruit op seizoensstart: “Kunnen aantreden in Tweede Nationale is mooie stap voor onze jeugd”

Voetbal Tweede NationaleDe beloften van Beerschot beginnen dit weekend aan de competitie in Tweede Nationale met een thuismatch tegen Lille. Trainer Cederique Tulleners start met gezonde ambitie aan het seizoen: “Ongetwijfeld zullen we soms leergeld betalen, maar ik ben er van overtuigd dat we ons mannetje gaan staan.”

De U23 van Beerschot verzekerden zich vorig jaar van een plaatsje in Tweede Nationale. De Kielse jongeren komen nu in een aantrekkelijke reeks terecht, met tegenstanders als Lyra-Lierse, Cappellen, City Pirates, Berchem, Racing Mechelen, Turnhout en jong KV Mechelen.

“Voor het eerst kunnen we tegen ‘volwassen’ ploegen spelen. Voor onze club en onze jeugdacademie is dit een mooie stap vooruit”, zegt de 31-jarige Cederique Tulleners, die sinds deze zomer aan het roer staat bij Beerschots beloftenteam. “In de voorbereiding speelden we al tegen een paar ploegen uit de nationale reeksen. Dan merk je dat je bij momenten nog leergeld betaalt, maar ook dat je het niveau op zich best aan kan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we in de competitie ons mannetje gaan staan en zelfs af en toe gaan kunnen verrassen.”

Goed contact met Wieland

Beerschots ambitie in Tweede Nationale is tweeledig. “Enerzijds willen we natuurlijk zo veel mogelijk winnen”, aldus Cederique Tulleners. “Anderzijds gaat het om spelers opleiden voor onze eerste ploeg. In die zin is het belangrijk dat ik een goed contact heb met hoofdtrainer Andreas Wieland. Een paar voormiddagen in de week sta ik als extra assistent met de A-kern op het oefenveld. Verder maak ik veel besprekingen mee. Op die manier kan ik me een perfect beeld vormen van waar onze T1 naartoe wil. En die info kan ik dan zelf weer meegeven aan de jonge spelers.”

Tulleners is voltijds in dienst bij Beerschot. Ondanks zijn jonge leeftijd deed de geboren Limburger al heel wat ervaring op in het (internationale) voetbal. “Ik stapte al snel in het trainersvak en werkte onder meer in China en Litouwen”, geeft Tulleners mee. “Vorig seizoen was ik actief als hoofdtrainer bij Beerschots zusterclub Al-Hilal United in Dubai. En nu kwam ik dus in Antwerpen terecht. Beerschot biedt mij en de beloften een erg professioneel kader. We trainen haast elke dag en ik kan beschikken over een uitgebreid team van assistenten en medewerkers. Da’s uiteraard erg prettig werken.”

Van Himbeeck tekent eerste profcontract

In de marge van bovenstaand beloftenverhaal viel donderdag op het Kiel trouwens nog wat nieuws te rapen. Zo maakte Beerschot bekend dat de 17-jarige Axl Van Himbeeck zijn eerste profcontract mocht ondertekenen. De middenvelder, die afgelopen weekend debuteerde in de eerste ploeg, onderschreef een overeenkomst tot de zomer van 2025. Van Himbeeck speelt sinds zijn veertiende voor Beerschot.

Volledig scherm Axl Van Himbeeck in het Olympisch Stadion. © RV/Beerschot

