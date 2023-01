Beerschotcoach Wieland ziet Beveren in favorietenrol in topper: “Mbokani, Van Damme en Tshimanga hebben meer ervaring dan heel onze ploeg samen”

Voetbal CPLNa de nederlaag van vorig weekend in Deinze moet Beerschot zondag de rug rechten in de topper op Beveren. “Beveren is favoriet, maar wij kunnen ze wel pijn doen”, blikt Beerschots trainer Andreas Wieland vooruit.

Beerschot trekt zondag als leider naar Beveren, dat evenveel punten telt, maar een gewonnen match minder op de teller heeft. Dan mag je gerust spreken van een regelrechte topwedstrijd in de tweede voetbalklasse. Beerschotcoach Andreas Wieland probeert vooraf de druk bij de Waaslanders te leggen.

“Wie de favoriet is? Toch wel Beveren”, opent de 39-jarige Oostenrijker. “Afgaande op de budgetten en de ervaring in de kern ligt de druk meer bij hen. Ik denk dat Dieumerci Mbokani, Joachim Van Damme en Derrick Tshimanga meer matchen op het hoogste niveau hebben gespeeld dan onze hele kern samen. Maar wij hebben natuurlijk ook onze kwaliteiten en dus onze kansen. We moeten in staat zijn om Beveren pijn te doen.”

Versterking

Op de Freethiel zal het straks wel beter moeten dan in de inhaalmatch tegen Deinze. “We zullen inderdaad een ander gezicht moeten tonen dan in de eerste helft op Deinze”, beaamt Andreas Wieland. “Al vond ik dat we vorige week na de rust ook al een reactie in huis hadden. De terugkeer uit schorsing van Ryan Sanusi is sowieso een pluspunt. Ryans impact als leider van de groep is groot. Vorig weekend hebben we Ryans afwezigheid collectief proberen op te vangen, maar dat kon beter.”

In augustus won Beerschot thuis nog met 1-0 van Beveren. Wat neemt Wieland mee van die confrontatie? “De manier van spelen bij beide ploegen zal niet heel anders zijn dan toen”, antwoordt de Kielse T1. “Maar Beveren heeft zich nadien nog wel fameus versterkt. Of wij op dit moment zelf nog versterking zoeken? We houden alleszins onze ogen open. In elke linie kunnen we iets extra’s gebruiken. Of ik anderzijds bang ben voor uitgaande transfers deze winter? Ik ben nergens bang voor (grijnst). Zulke dingen horen er nu eenmaal bij. Als grotere clubs polsen naar spelers van ons is dat ergens een compliment. Het toont aan dat we goed werk leveren.”

Lees ook: meer voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.