Beerschot ziet viertal andere oorden opzoeken

Antoine Lejoly (24) stond vier jaar op Beerschots loonlijst, maar kwam in die periode amper in actie. Enkel op het einde van het voorbije (ramp)seizoen kreeg Lejoly even zijn kans in de eerste ploeg. In dat handvol wedstrijden liet de Waalse goalie een degelijke indruk, maar in de nieuwe competitie lijkt trainer Andreas Wieland onder de lat opnieuw de kaart Mike Vanhamel te gaan trekken. Toen het ambitieuze Luik bij Lejoly kwam aankloppen, sprong hij op die trein.

Ook Blessing Eleke (26) zal het Kiel gaan verlaten. Het Japanse Kashima Antlers kondigde al aan dat men met Beerschot en Eleke een akkoord heeft omtrent een definitieve transfer. Normaal wordt alles eerstdaags officieel afgerond. Eleke werd twee jaar geleden met grote trom ingehaald, maar kon de hoge verwachtingen nooit inlossen. In 23 matchen kwam de Nigeriaanse aanvaller niet verder dan één doelpunt. Afgelopen seizoen werd Eleke overigens al uitgeleend aan het Turkse Gençlerbirligi.

Blessureleed

Eleke’s vroegere concullega Marius Noubissi heeft intussen eveneens een andere werkgever gevonden. De 25-jarige Kameroener ondertekende een contract van twee jaar bij de Franse tweedeklasser Valenciennes. Noubissi verdedigde vier jaar de kleuren van Beerschot en werd in die periode best populair bij de paars-witte aanhang. Jammer genoeg werd hij al te vaak afgeremd door blessureleed. Daarom besliste Beerschot deze zomer om Noubissi’s aflopende overeenkomst niet te verlengen. Zo klokt hij op het Kiel af op 28 goals in 94 officiële wedstrijden.

Tot slot is ook Réda Halaimia onder dak. De 25-jarige Algerijnse rechterflankspeler verbrak onlangs zijn contract met Beerschot. Dat kon nadat de club zakte naar de tweede afdeling. Inmiddels verbond Halaimia zijn lot aan MC Alger, een eersteklasser in zijn thuisland. Halaimia tekende tot de zomer van 2024. Bij Beerschot speelde Halaimia in drie seizoenen 67 wedstrijden. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. In zijn beste periode werd Halaimia ook enkele keren opgeroepen voor de nationale ploeg van Algerije.

