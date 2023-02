Beerschot ziet titelkansen nog wat verder slinken na scoreloos gelijkspel: “We misten power in ons spel”

Beerschot-Anderlecht B was geen hoogvlieger. Op het Kiel had men zich ongetwijfeld meer voorgesteld van de openingsmatch van de titelplay-offs. Met een nul-nulletje schoot Beerschot in het klassement weinig op. Integendeel, de kloof met leider RWDM groeide van acht naar tien punten. De mannen uit Molenbeek versloegen immers Lierse met 3-1.

“Om eerlijk te zijn: onze match was niet de meest aangename om te volgen”, gaf Andreas Wieland na het laatste fluitsignaal toe. “Anderlecht heeft een aardige ploeg, met spelers die een mooie carrière voor zich hebben. Tegelijk is het zo dat we zelf iets misten in ons spel. Ik vond ons niet powerful genoeg. Op de momenten dat er zich toch mogelijkheden voor deden, misten we scherpte. Misschien woog het gewicht op onze schouders wel te zwaar. Alles bij mekaar was dit een ontgoochelende start van de play-offs.”

4 op 18 na Nieuwjaar

Wat er voor Beerschot nu nog rest in het vervolg van de nacompetitie? Andreas Wieland gaf een filosofisch antwoord op die vraag. “Je moet correcte verwachtingen formuleren, maar dat is moeilijk. Als ik zeg dat we voor de tweede of de derde plaats gaan, denken mijn spelers misschien dat ik onvoldoende in hen geloof. Maar als ik zeg dat we nog op de titel mikken, verklaart de buitenwereld me gek. De kloof met RWDM is immers aanzienlijk. Daarom hou ik het bij: mikken op het hoogst haalbare. We krijgen in de komende weken een paar mooie gelegenheden om ons te meten met de topploegen in deze reeks. Bedoeling is om dat te gebruiken om stappen te maken als team.”

Tot slot blijft er de vaststelling dat het in 2023 nog niet echt wil lopen voor Beerschot. Op een 18 op 18 vlak voor Nieuwjaar volgde een 4 op 18 erna. “De resultaten en prestaties zijn inderdaad wat minder”, beaamt trainer Wieland. “Een deel van de verklaring ligt voor de hand. Voor de winterstop konden we wekenlang met dezelfde basiself aantreden, terwijl we de jongste weken vaak noodgedwongen moesten schuiven. Dat heeft onvermijdelijk zijn impact op de automatismen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.