Beerschot wint, zonder Mike Vanhamel, van Brugse beloften: “Lathouwers gaf ons stabiliteit in doel”

Beerschot won dus zaterdag op Schiervelde en dat was alles bij mekaar best verdiend. Thibo Baeten scoorde twee keer en deed zo zijn ex-ploeg de das om. Het dient wel gezegd dat Baetens tweede treffer eigenlijk had moeten worden afgevlagd wegens buitenspel. In de slotfase scoorde Pérez – die recent nog in beeld kwam als potentiële versterking voor Beerschot – tegen, maar verder kwam Club niet. Tussendoor had de Brugse aanvoerder Engels een penalty tegen de paal gemikt. Hoe dan ook, Beerschot pakte de drie punten mee naar huis en is zo mee met het koppeloton.

“Onze eerste helft was goed, daarover was ik heel tevreden”, liet Beerschotcoach Andreas Wieland na de wedstrijd optekenen. “Eigenlijk hadden we voor de rust wel een goaltje meer moeten maken, dan hadden we het in de tweede helft waarschijnlijk wat makkelijker kunnen uitspelen. Het belangrijkste is dat we de drie punten pakten. In tegenstelling tot een week eerder, tegen Lierse, beloonden we onszelf nu wel.”

Debuut Lathouwers

In aanloop naar Club-Beerschot was er heel wat te doen omtrent Mike Vanhamel. De 32-jarige keeper stapte zaterdagochtend niet mee de bus op. Een nieuwsmedium schreef eerst dat Vanhamel had afgehaakt omdat hij via sociale media zou zijn bedreigd door Beerschotsupporters, maar dat werd binnen de club weggelachen. “Vanhamel is nog druk bezig met een transfer en in die zin vonden alle partijen het beter dat hij niet in actie zou komen”, klonk het op het Kiel.

In afwezigheid van Vanhamel kreeg de 22-jarige Bill Lathouwers zijn kans tussen de palen. Voor Lathouwers, die de voorkeur kreeg op Davor Matijas, was het zijn debuut bij Beerschot. Veel werk kreeg de voormalige speler van Beerschots grote rivaal Antwerp niet op te knappen. Andreas Wieland toonde zich alleszins tevreden over Lathouwers’ geleverde prestatie. “Het is niet evident om in dergelijke omstandigheden te debuteren, zeker niet voor een jonge gast”, aldus Wieland. “Maar Bill gaf ons de nodige rust en stabiliteit.”

Club Brugge B: Lammens, Sabbe, Spileers, Ordonez, Otasowie (68’ Seys), Engels, Mertens (62’ Perez), Vermant (77’ Homma), Mbamba, Audoor (46’ Cuevas), Sandra (46’ Talbi).

Beerschot: Lathouwers, Seydoux, Meisl, Alhassan (82’ Koshi), Matthys, Weymans (82’ Nzita), Rigo (78’ Frans), Sanusi, Verlinden, Vaca (60’ Sebaoui), Baeten.

Doelpunten: 40’ en 65’ Baeten (0-1 en 0-2), 78’ Perez (1-2).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.