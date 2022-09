Beerschot wint op Virton en doet zaakje in klassement: “Zege van het harde werk”

In vergelijking met de match tegen Lommel bracht Andreas Wieland drie andere spelers aan de aftrap. Andi Koshi, Marco Weymans en Nökkvi Thorisson namen de plaats in van de geschorste Dante Rigo, Thibaud Verlinden en Thibo Baeten. In de eerste helft versierden beide ploegen een paar mogelijkheden en het was Virton dat daar het best mee omsprong. Hakim Abdallah bracht Virton na een dik kwartier op voorsprong. Op die manier gingen we rusten met een 1-0-tussenstand.

“Ons wedstrijdbegin was vrij oké, maar gaandeweg kregen we wat problemen”, analyseerde Beerschot-trainer Andreas Wieland na de match. “De onderlinge afstanden tussen de spelers en de linies werd af en toe te groot. Daardoor werd het moeilijk om altijd op de juiste manier druk te zetten. Verder misten we in balbezit wat overtuiging in het laatste derde van het veld. Tijdens de pauze stelden we één en ander bij – Jan Van den Bergh schoof door naar het middenveld en we gingen van drie naar twee centrale verdedigers – en dat werkte wel.”

Invallers doen match kantelen

In de tweede periode slaagde Beerschot er ook in om een 1-0-achterstand om te buigen in een 1-2-overwinning. De halfweg ingevallen Thibo Baeten en Jan Van den Bergh slaagden erin om het tij te keren. Tussendoor zag Virtonspeler Souleymane Anne een poging op de deklat stranden. “We wisten dat Virton gevaarlijk kon zijn op stilstaande fases en tegenaanvallen. Dat bleek na de rust af en toe”, aldus Wieland. “Los daarvan was onze tweede helft alleszins beter dan onze eerste helft. Een pluim ook voor onze invallers, die mee de wedstrijd deden kantelen.”

Hoewel Virton in de slotfase de bakens nog probeerde te verzetten, trok Beerschot de drie punten over de streep. Paars-wit telt na zes speeldagen tien punten en dat zijn er zowaar slechts twee minder dan leider Lierse Kempenzonen. “Hard werk leverde ons hier de winst op. In de voorbije weken hebben we wel eens beter gespeeld met een minder resultaat tot gevolg”, merkte Andreas Wieland ter afronding op. “Een volgende doelstelling is goed voetbal en punten combineren.”

Excelsior Virton: Vincensini, Vinck, Abdallah (61’ Anne), Doué, Allach (61’ Espinosa), Ilunga, Paluet (84’ Loci), Aguemon (67’ Mabella), Perri, Khemais (67’ Kagé), Rémy.

Beerschot: Lathouwers, Seydoux, Meisl, Van den Bergh Matthys, Weymans (67’ Nzita), Sanusi, Koshi (46’ Baeten), Vaca (64’ Verlinden), Sebaoui (64’ Petkevicius), Thorisson (83’ Frans).

Doelpunten: 17’ Abdallah (1-0), 54’ Baeten (1-1), 75’ Van den Bergh (1-2).

Lees ook: voetbal in de Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.