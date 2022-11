Beerschot wint op het veld van Anderlecht B, maar boekt tegelijk stevig financieel verlies

Voor Nökkvi Thorisson werd het alleszins een fantastische week. Maandag was de 23-jarige IJslander voor het eerst vader geworden en zaterdag kwam daar dus een winning-goal bij. “Het leven is mooi”, lachte de spits na de 1-2-winst in het Astridpark. “Met ons zoontje gaat alles goed, ik wist te scoren en met de ploeg doen we een schitterende zaak in het klassement. Ik loop momenteel op wolkjes. Tegelijk moet ik toegeven dat ik het in de beginfase tegen Anderlecht wat moeilijker had. Ik begon op links en moest daar wat zoeken. Gelukkig viel achteraf alles in de plooi.”