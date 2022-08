Beerschot wint Memorial Steenackers na knappe remonte

Voetbal CPLDe Memorial Marc Steenackers werd dit jaar gewonnen door organiserende club Beerschot. De Mannekens hadden tegen de Nederlandse tweedeklasser Eindhoven in de slotfase een knappe remonte in petto. Uiteindelijk haalde Beerschot het na strafschoppen.

Al enkele jaren herdenkt Beerschot op het einde van de voorbereidingsperiode de betreurde Marc Steenackers, die als algemeen directeur een belangrijke rol speelde in de heropbouw van de club. Voor deze editie was FC Eindhoven, met ex-Beerschotspeler Brian De Keersmaecker in de rangen, te gast.

Het waren de Nederlandse bezoekers die al vroeg in de wedstrijd de score openden. Na veertien minuten kon Eindhovens kapitein Mawouna Amevor via de paal binnen knikken. Vlak voor de pauze kon Naoufal Bannis de score zelfs verdubbelen. Tussendoor had Ramiro Vaca namens Beerschot een vrije trap op de paal gemikt. Bij Beerschot had trainer Andreas Wieland trouwens enkele jonge gasten de wei in gestuurd: centrale verdediger Apostolos Konstantopoulos (19), flankspeler Siemen Cloots (19) en aanvaller Romano La Morte (17). Cloots kwam deze zomer over van AA Gent, La Morte van Moeskroen. Laatstgenoemde ondertekende al een volwaardig profcontract tot de zomer van 2024.

Vaca zet kentering in

Met vijf vervangingen aan de rust probeerde Wieland de bakens te verzetten. De thuisploeg toonde goede wil, maar vond niet meteen het gaatje. Tot Ramiro Vaca zeven minuten voor tijd de kentering dan toch inzette. De Venezolaanse spelverdeler kende nu wél succes na een vrijschop. Beerschot duwde door en kapitein Ryan Sanusi versierde een penalty. De ingevallen Ilias Sebaoui zette zich achter de bal en miste niet.

2-2 was de stand na negentig minuten en dus moesten strafschoppen beslissen over de Trofee Steenackers. In die penaltysessie toonde Beerschot zich het meest koelbloedig. Sanusi, Vaca, Sebaoui en Van den Bergh scoorden, terwijl bij Eindhoven De Keersmaecker en zijn collega Peijenburgh faalden. Zo pakte Beerschot zijn eerste prijsje van het seizoen: een nieuwe opsteker voor paars-wit, nadat het vorige week de Nederlandse eredivisionist Sparta Rotterdam klopte. Komend weekend wordt het oefenprogramma afgesloten met een verplaatsing naar eerstenationaler Dessel Sport.

Beerschot: Vanhamel, Cloots (45’ Quirynen), Konstantopoulos (45’ Meisl), Van den Bergh, Matthys, Weymans (45’ Nzita), Sanusi, Koshi (62’ Rigo), Vaca, Verlinden (45’ Sebaoui), La Morte (45’ Baeten).

Doelpunten: 14’ Amevor (0-1), 42’ Bannis (0-2), 83’ Vaca (1-2), 86’ Sebaoui (2-2, strafschop).

