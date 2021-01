Beerschot-voorzitter Vrancken trots op ‘zilveren’ Holzhauser: “Rapha verdiende die topnotering echt”

Voetbal Eerste klasse ADe tweede plaats van Raphael Holzhauser in het referendum van de Gouden Schoen vervulde ook Beerschots voorzitter Francis Vrancken met trots. Het gebeurt dan ook niet elk jaar dat er een Beerschotter op het podium staat. “Misschien geven we Rapha binnenkort dan zelf maar een paarse schoen”, knipoogt Vrancken.

Slechts drie keer eerder haalde een speler van Beerschot de top drie bij de Gouden Schoen: Rik Coppens was winnaar in 1954 en derde in 1959, Juan Lozano werd tweede in 1981. Nu schaarde Raphael Holzhauser zich dus bij dat erg selecte clubje.

“Iets om trots op te zijn”, vindt Francis Vrancken. “Dat zijn we dan ook. Rapha verdiende die topnotering echt. Hij heeft in de voorbije maanden heel wat mooie dingen laten zien. Om een voorbeeld te geven: de schitterende assist die hij woensdag afleverde tijdens de inhaalmatch tegen Cercle Brugge, dat doen weinigen hem na. Rapha heeft klasse en bovendien is hij erg begaan met zijn club. Het is zeker onze bedoeling om hem binnenkort nog eens in de bloemetjes te zetten voor zijn mooie resultaat. Misschien geven we Rapha zelf wel een paarse schoen (lacht).”

Ook felicitaties voor Refaelov

Van grote ontgoocheling omdat Holzhauser uiteindelijk net naast de Gouden Schoen greep, is bij voorzitter Vrancken geen sprake. “De late gelijkmaker van Cercle Brugge – eerder op de avond – vond ik veel teleurstellender dan de gemiste Schoen. Zoals ik Rapha ken, gaat hij zelf ook heel goed omgaan met zijn tweede plaats”, aldus de Kielse preses. “Hij is gewoon een hele nuchtere kerel. Bovendien zat er toch nog een behoorlijk puntenverschil tussen plaats één en twee. Dat maakt het allemaal wat makkelijker om te verteren dan wanneer het verschil miniem was geweest.”

Afronden doet Francis Vrancken met een sportieve boodschap richting laureaat Lior Refaelov. “Ik moet Refaelov én Antwerp feliciteren. Zo’n Gouden Schoen is een mooie bekroning voor een speler en zijn club. Antwerp heeft in de voorbije maanden ook echt een knap parcours afgelegd. Ik ben blij voor onze buren. Dit succes is hen gegund.”