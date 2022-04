Beerschot-voorzitter Francis Vrancken niet gestraft voor uitspraken over ref Verboomen

Voetbal 1ABeerscho-preses Francis Vrancken wordt door de voetbalbond niet gestraft voor de uitspraken die hij na de recentste Antwerpse derby deed over ref Nathan Verboomen. Het Bondsparket eiste een stadionverbod voor Vrancken, maar het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal ging daar niet in mee.

Tijdens Antwerp-Beerschot, op 6 maart jongstleden, nam scheidsrechter Verboomen enkele discutabele en zelfs foute beslissingen in het nadeel van Beerschot. Paars-wit verloor die dag met 2-1 en achteraf liet voorzitter Vrancken verstaan dat hij zijn bedenkingen had bij de spelleiding. In de nasleep van de derby was Vrancken ter ore gekomen dat Verboomen werkt voor 6D Sports Nutrition, een officiële partner van Antwerp.

“Niet alleen heeft die link ons erg verrast, het heeft ons ook doen twijfelen over de integriteit van de ref”, verklaarde Vrancken kort na de derby. “Op zijn minst had hij aan de voetbalbond kunnen vragen om hem niet aan te duiden in wedstrijden waarin Antwerp betrokken is. Hoe dan ook zullen wij het hier niet bij laten. We willen dat dit verder wordt onderzocht en zullen stappen zetten.”

Het Bondsparket vond die uitspraken niet kunnen en vorderde voor Vrancken drie maanden stadionverbod (waarvan twee voorwaardelijk) en een geldboete van 2000 euro (waarvan de helft voorwaardelijk). Een alternatieve straf was dat Vrancken in het bondsgebouw in Tubeke persoonlijk zijn excuses zou aanbieden aan Nathan Verboomen. Zo ver zal het echter niet komen, want het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal vond de ten laste gelegde feiten onvoldoende bewezen.

Tevreden Vrancken

“Natuurlijk ben ik tevreden met deze uitspraak, al levert dat onze club jammer genoeg geen punten op”, reageert Vrancken. “Voor de goede orde: ik heb de scheidsrechter nooit persoonlijk willen beledigen. Het was gewoon de bedoeling om een situatie aan te kaarten die volgens mij niet logisch was. Los van dit alles ben ik steeds bereid om eens met Nathan Verboomen in gesprek te gaan. Meer zelfs: het lijkt me een goed idee dat de voorzitters uit het profvoetbal op regelmatige basis aan tafel gaan zitten met de scheidsrechters. Op die manier kunnen er proactief bepaalde zaken worden uitgeklaard.”

Voor de volledigheid nog dit: eerder zette het Referee Department Verboomen al uit de wind. Volgens het Referee Department is er in dit geval geen sprake van een conflict of interest.

Lees ook: voetbal in 1A