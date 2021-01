Beerschot vindt ‘oplossing’ voor Van den Buijs en Ibara: “Nederlands voetbal ligt me beter”

Dario Van den Buijs was afgelopen zomer de eerste inkomende transfer van Beerschot. De zoon van Stakke Van den Buijs kwam transfervrij over van het Nederlandse Heracles Almelo en moest meer voetballend vermogen brengen in de Kielse defensie. Van den Buijs werd bovendien gezien als een potentiële leider én hij verklaarde bij zijn komst een gevoelsmatige band met Beerschot te hebben. Pa Stakke was ooit nog scout in het Olympisch Stadion, terwijl Dario zelf in de Topschortschool in Wilrijk tussen de Beerschotfans zat.

Hoewel het ‘huwelijk’ tussen Beerschot en Van den Buijs een match made in heaven leek, draaide alles in de praktijk toch iets anders uit. Niet dat Van den Buijs zwaar door de mand viel, maar om één of andere reden kon hij zich toch ook te weinig doorzetten. De geboren Lierenaar kwam weliswaar in 18 van de 24 tot nu toe gespeelde wedstrijden in actie, maar dat was meestal als invaller. Slechts zeven keer begon Van den Buijs in de basis. Nadat Van den Buijs in de jongste twee matchen negentig minuten op de bank bleef, terwijl Beerschot telkens de nul hield, trok de ambitieuze Lierenaar zijn conclusies. Fortuna Sittard, momenteel twaalfde in de Eredivisie, gooide een reddingsboei.

Aankoopoptie

“We wilden graag een voetballende, linksbenige centrale verdediger toevoegen aan onze selectie”, vertelt Fortuna’s technisch manager Sjoerd Ars op de clubwebsite. “Dario was afgelopen zomer ook al in beeld bij ons en we zij blij dat we hem alsnog kunnen toevoegen aan onze groep. Dario is ervaren, topfit en weet wat er in de Eredivisie wordt gevraagd.” “Ik ben blij om hier te zijn. Qua stijl past het Nederlandse voetbal toch beter bij mij”, vult Van den Buijs zelf aan. “Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging en hoop samen met de club te kunnen doorgroeien.” Fortuna bedong ook een aankoopoptie bij de huurdeal, dus als Van den Buijs zich goed manifesteert, behoort dat laatste tot de mogelijkheden.

Naast Van den Buijs wordt ook Prince Ibara (tijdelijk) elders gestald, met name bij Beerschots zusterclub Chateauroux (in de Franse tweede klasse). De Congolese targetspits streek in september 2019 in Antwerpen neer, maar kon nooit overtuigen. Na nul doelpunten in twaalf optredens werd Ibara afgelopen zomer al eens uitgeleend, aan Neftchi Bakoe in Azerbeidzjan. Ook daar kwam Ibara amper in actie. In de komende vijf maanden mag Ibara het dus nog eens ergens anders gaan proberen.