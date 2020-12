Beerschot verliest van Eupen, ondanks sterke doelman Vanhamel: “We waren als collectief niet honderd procent scherp”

Voor de rust had Mike Vanhamel al een paar keer gevat tussenbeide gekomen en na de pauze kwam er tot vijf keer toe een Eupenaar alleen op hem afgestormd. Door een combinatie van prima keeperswerk en een matige afwerking haalde Vanhamel in die situaties steeds de bovenhand.

Eén tegen één

“Samen met Patrick Nys (Beerschots keeperstrainer, red.) had ik in de loop van de week wat extra getraind op één-tegen-één-situaties”, verklapte Vanhamel na de match. “Die arbeid loonde nu dus. Ik denk dat ik zelf mag terugblikken op een knappe prestatie. Het is alleen jammer dat ik me voor de rust toch een keer moest omdraaien en dat we met lege handen achter blijven. Uiteindelijk wil ik het liefst van al gewoon winnen.”

Een zege zat er tegen een sterk Eupen volgens Vanhamel nooit in. “Een punt had misschien gekund, maar meer niet”, aldus de eerlijke Kielse kapitein. “Op het einde hadden we ook wel onze kansen (Beerschot trof twee keer het doelhout, red.), maar alles bij mekaar was het net niet goed genoeg. Als we allemaal honderd procent scherp zijn, kunnen we van iedereen winnen. Als dat niet het geval is, kunnen we ook van iedereen verliezen. Dat bleek nu dus.”

Geen druk

Een echte verklaring voor deze wat mindere dag had Vanhamel niet. “Soms zit er zo eens een match tussen. We zijn nu eenmaal geen robotten. Of de druk van de (intussen verspeelde, red.) leidersplaats ons parten speelde? Nee, zeker niet. Dat was iets van buitenaf. Intern was niemand daar mee bezig. Vorig seizoen in 1B was de druk trouwens een pak groter dan nu.”

Veel meer dan een ‘accident de parcours’ wou Vanhamel dan ook niet maken van die tweede thuisnederlaag in deze competitie. “We mogen ons niet blindstaren op deze ene wedstrijd. Onze voorlopige balans blijft ronduit positief. En nu gaan we ons weer zo snel mogelijk focussen op onze volgende opdracht.” Zaterdag gaat Beerschot op bezoek bij Moeskroen.