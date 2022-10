Beerschot verliest van Anderlecht B en sluit heenronde reguliere competitie af als vijfde: “We moeten constanter worden”

Beerschot had zaterdagavond (even) op kop kunnen komen in het klassement van de tweede voetbalklasse. Maar dan had paars-wit moeten winnen van Anderlecht B en dat gebeurde dus niet. De ploeg van trainer Andreas Wieland begon nog wel degelijk aan de partij, maar kwam op achterstand na dom balverlies van Hervé Matthys. Na de pauze verdubbelde Stassin de score. Over negentig minuten creëerde Beerschot te weinig kansen en de aansluitingstreffer van kapitein Sanusi kwam te laat.

“Ik vond onze eerste 25 minuten goed. Dan pakten we die tegengoal en kregen we een tik”, zei Thibaud Verlinden na de match. “Aan die 0-1 ging een foutje vooraf, maar we mogen niemand met de vinger wijzen. We zijn allemaal mensen. Zelf kwam ik op een gegeven moment dichtbij de gelijkmaker. Jammer genoeg stond hun keeper goed op te letten bij mijn schot uit de tweede lijn. Dat we alles bij mekaar voor iets te weinig gevaar zorgden? Misschien, maar anderzijds is Anderlecht óók niet zo veel aan onze goal geweest.”

Doelkader

Hoe dan ook, Beerschot sluit de heenronde af op een vijfde plaats, met 17 op 33. Dat is net geen buis. “Het is ondertussen duidelijk dat iedereen in deze reeks van iedereen kan winnen. Als ik terugkijk op die eerste elf matchen dan stel ik vast dat we goede en minder goede met mekaar afwisselden. De conclusie is dus dat we constanter moeten worden”, ging Thibaud Verlinden verder. “Je moet eens af en toe een reeks kunnen neerzetten. Kijk naar Dender. Die stonden drie weken geleden voorlaatste, pakten dan zeven op negen en staan nu op drie punten van ons.”

Over zijn eigen eerste competitieluik is Thibaud Verlinden gematigd tevreden. “Ik kan zeker nog beter, maar voor mezelf is het alvast heel belangrijk dat ik veel aan spelen toe kom. Natuurlijk hoop ik snel ook mijn eerste goaltje te kunnen meepikken. Ik mikte dit seizoen al drie keer op het kader, dus ik had al wat pech. Maar het gaat er nog wel van komen.”

Beerschot: Lathouwers, Konstantopoulos, Matthys, Van den Bergh, Seydoux (81’ Vaca), Rigo, Sanusi, Nzita (61’ Alhassan), Verlinden (61’ Sebaoui), Thorisson, Baeten.

RSC Anderlecht B: Verbruggen, Sadiki (61’ Masscho), Engwanda-Ongena, Lissens, Ferrara (64’ Camara), Ishaq, El Hadj (46’ Lokesa), Hubert, Michez (85’ Monticelli), Stassin, Duranville (46’ Agyei).

Doelpunten: 22’ El Hadj (0-1), 71’ Stassin (0-2), 90’ Sanusi (1-2).

