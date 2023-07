Beerschot verliest oefenwedstrijd tegen Jong Ajax. Simion Michez: “Heel wat doelkansen gecreëerd”

voetbal tweede nationale A Dan toch! KM Torhout weet Tibo Andries en Brecht Laleman alsnog te overtuigen van verlengd verblijf: “Ik kan mijn twee grootste passies blijven combineren”

KM Torhout kreeg midden juni onverwacht een forse aderlating te verwerken: zowel topschutter Tibo Andries als doelman Brecht Laleman gaven per direct aan te stoppen met voetballen. Beiden zagen hun voetbalcarrière niet meer combineerbaar met een nieuwe professionele uitdaging: Andries nam een frituur over in Drongen en Laleman gaat aan de slag als doelmantrainer bij Club Brugge. Een donderslag bij heldere hemel voor CEO Didier Degomme en sportief manager Allan Deschodt, die na verschillende gesprekken toch tot een nieuwe overeenkomst met het duo kwamen.